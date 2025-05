video suggerito

"Mariano Rigillo non sta bene" annullato lo spettacolo "Ezra in gabbia" al Teatro Mercadante di Napoli L'annuncio della direzione del Teatro Mercadante: "Indisposizione per l'attore". Rigillo, 85 anni, avrebbe dovuto interpretare il poeta Ezra Pound.

A cura di Pierluigi Frattasi

Mariano Rigillo (Lapresse)

"Indisposizione fisica" per Mariano Rigillo, annullato lo spettacolo "Ezra in gabbia" in programma al Teatro Mercadante dal 21 al 25 maggio prossimi. L'attore napoletano 85enne, infatti, non starebbe bene. A dare comunicazione è lo stesso Stabile partenopeo che in una nota si scusa con gli spettatori per quanto avvenuto. Per chi avesse già acquistato il biglietto, è previsto un rimborso da richiedere entro il 14 giugno. Nessun rinvio, quindi, a quanto sembra, dello spettacolo, per il quale al momento non sarebbero previste altre date di recupero.

L'attore napoletano 85enne colto da malore sul palco a Treviso

Rigillo, uno degli attori napoletani più famosi al mondo, era stato colto da un improvviso malore un paio di settimane fa, mentre si trovava sul palco del Teatro "Mario Del Monaco" di Treviso, per la rappresentazione de "I due Papi", nel quale l'attore interpreta la parte di Papa Francesco. Lo spettacolo in quell'occasione era stato sospeso, tra lo sgomento degli spettatori.

"Ezra in gabbia", spettacolo diretto da Leonardo Petrillo, con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, mette in scena le ossessioni per la giustizia, per la libertà, per l’usura del poeta Ezra Pound, interpretato da Rigillo. Mentre Rossini "evoca il pensiero ed i Cantos del poeta/profeta".

La Direzione del Teatro Mercadante, in una nota scrive:

Ci dispiace dare comunicazione dell' annullamento delle recita dello spettacolo Ezra in gabbia in programma al Teatro Mercadante dal 21 al 25 maggio 2025 a causa dell'indisposizione fisica del protagonista Mariano Rigillo . Tutti i possessori dei biglietti dello spettacolo avranno diritto al relativo rimborso consegnando il titolo d'accesso cartaceo presso le biglietterie dei Teatri Mercadante e San Ferdinando entro la data del 14 giugno 2025. Per qualunque ulteriore informazione: contattare la biglietteria del Teatro di Napoli al numero 0815513396/081292030/081441532. Si comunica inoltre che venerdì 23 maggio entrambe le biglietterie chiuderanno alle 17,30. Ci scusiamo con gli spettatori per il disagio arrecato, non dipendente in alcun modo da una nostra responsabilità.