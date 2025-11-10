Mare Fuori 6, riprese in piazza Mercato per la serie con Maria Esposito

L’attrice Maria Esposito, Rosa Ricci in Mare Fuori

Piazza Mercato tra le location scelte per le riprese di Mare Fuori 6 a Napoli, a quanto apprende Fanpage.it. La saga di Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito) e del Comandante Massimo (l'attore Carmine Recano) continua per la sesta stagione che andrà in onda all'inizio del 2026. Le riprese sono iniziate il 30 giugno scorso e sono terminate a fine ottobre. Diversi i quartieri partenopei, come Fuorigrotta e Gianturco, sono stati scelti per allestire i set in esterna. Tra questi, appunto, a quanto si apprende, figura anche piazza Mercato, cornice storica eccezionale dove si trovano il campanile della Chiesa del Carmine, il complesso gotico di Sant'Eligio con l'orologio e le Torri Aragonesi, già scelta come location per altri film di successo, come Mixed By Erri nel 2022. Due giorni di riprese per Mare Fuori 6, la fortunata serie tv targata Rai-Picomedia dedicata ai ragazzi dell'Ipm, l'Istituto di Pena Minorile a Napoli, che si sono tenuti a fine settembre.

Le location della sesta stagione di Mare Fuori

Nella fiction televisiva l'istituto minorile è posizionato presso la base navale della Marina Militare tra il porticciolo del Molosiglio ed il Molo San Vincenzo, mentre nella realtà è sull'isolotto di Nisida, tra Bagnoli e Coroglio. Come negli scorsi anni, anche nella sesta stagione la troupe è stata impegnata in diverse riprese in esterna. Tra le varie location scelte figurano diversi luoghi di Fuorigrotta, come le palazzine alle spalle delle stazioni della metro Linea 2 di Campi Flegrei a piazzale Tecchio e di via Leopardi, tra via Coriolano e via Tiberio.

Altro set nel Rione Luzzatti, a Gianturco, lo stesso quartiere de L'Amica Geniale, dove a fine luglio ci sono stati altri due giorni di riprese, anche in notturna. In quell'occasione si è girato in piazza Salvatore Lobianco, nel tratto compreso tra via Vesuvio e via Giuseppe Buonocore. In tutti i casi, è stato richiesto l'ausilio degli agenti della Polizia Locale di Napoli per vigilare sul piano traffico, visto che diverse strade sono state interdette per consentire di girare anche con i mezzi di scena.

Mare Fuori 6 vede alla regia Beniamino Catena, che raccoglie il testimone dopo Ludovico Di Martino e Ivan Silvestrini. Tra i protagonisti, oltre a Maria Esposito, protagonista anche del film spin-off “Io sono Rosa Ricci” – presentato alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 30 ottobre, distribuito da 01 Distribution – e Carmine Recano, dovrebbero tornare Carmela (Giovanna Sannino) e Cardiotrap (Domenico Cuomo).