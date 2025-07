Mare Fuori 6 si gira nello stesso Rione de L’Amica Geniale: partite le riprese, ecco le location a Napoli

Immagine di repertorio / Mare Fuori

Mare Fuori 6 si gira al Rione Luzzatti, lo stesso quartiere de L'Amica Geniale. Le riprese della sesta stagione della fortunata serie tv targata Rai-Picomedia dedicata ai ragazzi dell'Ipm, l'Istituto di Pena Minorile a Napoli, entrano nel vivo. Tra le nuove location, a quanto apprende Fanpage.it, piazza Salvatore Lobianco a Gianturco, tra le palazzine dei Rioni Ascarelli e Luzzatti, dove è stata ambientata anche L'Amica Geniale. Un sottile filo legherà, quindi, idealmente la saga di Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito) e il Comandante Massimo (Carmine Recano), con quella di Lila e Lenù, nata dalla penna di Elena Ferrante. Ma Mare Fuori 6 avrà dei set anche a Fuorigrotta, dove sono previsti tre giorni di riprese a fine luglio.

Il set principale di Mare Fuori si trova presso la base navale della Marina Militare tra il porticciolo del Molosiglio ed il Molo San Vincenzo, dove è stato ricreato l'Ipm, che nella realtà è invece sull'Isolotto di Nisida a Coroglio, nell'area occidentale della città. Le riprese della sesta stagione sono partite il 30 giugno scorso. Alla regia ci sarà Beniamino Catena, che raccoglie il testimone dopo Ludovico Di Martino e Ivan Silvestrini. Le nuove puntate dovrebbero andare in onda, poi, all'inizio del 2026, ma c'è già la conferma per la settima stagione. Tra i protagonisti, oltre a Rosa Ricci, protagonista anche del film spin-off “Io sono Rosa Ricci”, e Recano, dovrebbero tornare Carmela (Giovanna Sannino) e Cardiotrap (Domenico Cuomo).

Mare fuori 6, tre giorni di riprese a Fuorigrotta

Per Mare Fuori 6, come nelle altre occasioni, sono previste anche riprese in esterna. Tra le location, a quanto apprende Fanpage.it, le palazzine alle spalle delle stazioni della metro Linea 2 di Campi Flegrei a piazzale Tecchio e di via Leopardi, tra via Coriolano e via Tiberio, dove si dovrebbe girare la prossima settimana, salvo imprevisti, per tre giorni consecutivi. Altro set a Gianturco, nella zona di Poggioreale, a fine luglio, con due giorni di riprese, anche in notturna, in piazza Salvatore Lobianco, nel tratto compreso tra via Vesuvio e via Giuseppe Buonocore. In entrambi i casi, ci saranno gli agenti della Polizia Locale di Napoli a vigilare sul dispositivo di traffico.