napoli
video suggerito
video suggerito

Marco morto a 44 anni: investito e ucciso sulla Domitiana mentre attraversava sulle strisce. Pirata in fuga

L’operaio stava attraversando la Domitiana sulle strisce. È stato travolto e ucciso da un’auto che poi è fuggita.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
64 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Investito e ucciso mentre attraversa sulle strisce pedonali a Castel Volturno. È morto così Marco Ioime, elettricista di 44 anni residente del posto, vittima di un violento incidente stradale avvenuto ieri mattina, lunedì 29 settembre, sulla Domitiana. Lascia la moglie e una figlia. Il conducente dell'auto che l'ha travolto non si è fermato per prestare soccorso, ma è fuggito, dileguandosi nel nulla. Adesso è caccia all'auto pirata. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8,00 del mattino, nei pressi del Bar Tropical. L'impatto è stato molto violento. Il 44enne è stato sbalzato per una decina di metri, andando a cadere nei pressi del cordolo spartitraffico che separa le due carreggiate.

L'auto che ha travolto il 44enne è fuggita

L'uomo è rimasto gravemente ferito. Subito soccorso dall'ambulanza del 118,  dopo essere stato immobilizzato dal personale sanitario, è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande, dove però è deceduto nel pomeriggio, poco dopo le 15,00, a seguito delle lesioni riportate, nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, affidate alla Polizia di Stato. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi ed acquisito le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi utili ad identificare il pirata della strada.

Le strisce pedonali rialzate, nel tratto dell'incidente, sembra fossero state installate recentemente. Lungo la strada vige il limite di 50 chilometri orari. Ma il numero di incidenti, nonostante le precauzioni, resta elevato, superando i 200 all'anno. Il 44enne morto ieri, purtroppo, è l'ultima vittima. Lavorava come operaio manutentore presso una struttura sanitaria locale.

Caserta
Cronaca
Incidenti stradali
64 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Femminicidio a Benevento, donna uccisa a colpi di pietre: marito ricercato, scomparsi i figli
Femminicidio a Paupisi, in provincia di Benevento. La vittima è Elisa Polcino, 49 anni. Ricercato il marito Salvatore Ocone, 58enne
Il sindaco: "Non si trovano neanche i bambini, siamo preoccupati"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views