Marano, scomparso Giovanni Scippa: non si hanno notizie da 3 giorni Dallo scorso 13 luglio non si hanno notizie di Giovanni Scippa, 50enne di Marano (Napoli). L’uomo ha lasciato a casa i documenti e il telefono cellulare. I familiari hanno sporto denuncia e hanno lanciato un appello sui social, chiedendo a chiunque avesse notizie di contattarli o di rivolgersi alle forze dell’ordine.

A cura di Redazione Napoli

Da oltre 72 ore non si hanno più notizie di Giovanni Scippa, 50enne di Marano, in provincia di Napoli. I familiari hanno allertato le forze dell'ordine e hanno lanciato un appello sui social, chiedendo a chiunque lo vedesse o avesse elementi per capire dove si trovi di mettersi in contatto con carabinieri e polizia o con la famiglia (la moglie è raggiungibile al numero 329-2450990, la sorella al 351-0878059).

Scippa è uscito di casa martedì 13 luglio, non ha portato con sé i documenti e il telefono cellulare. Al momento della scomparsa indossava occhiali neri, una t-shirt grigia, bermuda di jeans e scarpe Adidas nere.