Madre e figlia di 7 anni investite sul lungomare di Maiori: entrambe portate in ospedale Madre e figlia di 52 e 7 anni sono state travolte da uno scooter sul lungomare di Maiori: in ospedale per lesioni multiple, ma non sarebbero in pericolo di vita.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Incidente a Maiori, in provincia di Salerno: una donna di 52 anni e la figlia di 7 anni sono finite in ospedale dopo essere state investite da uno scooter mentre stavano attraversando la strada. L'impatto sarebbe stato particolarmente violento: i carabinieri di Amalfi sono giunti sul posto per i rilievi del caso, accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Tutto è accaduto in serata, sul lungomare di Maiori: madre e figlia, entrambe salernitane e rispettivamente di 52 e 7 anni, stavano attraversando la strada quando uno scooter le ha travolte in pieno. L'impatto sarebbe stato particolarmente violento, con madre e figlia che sono state sbalzate sull'asfalto: avrebbero inoltre riportato lesioni multiple, che avrebbero dunque costretto il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, a portarla d'urgenza in ospedale. La prognosi resta riservata per entrambe, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Amalfi per i rilevi e gli accertamenti del caso. Si cercano anche eventuali telecamere di videosorveglianza in zona che possano aiutare a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che solo per caso non ha avuto un epilogo più grave.