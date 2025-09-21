Lutto all’ospedale Moscati di Avellino, muore a 71 anni l’ematologo Angelo Fotino

Il dottor Angelo Fotino, ematologo dell’ospedale Moscati di Avellino

Lutto all'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: si è spento a 71 anni il dottor Angelo Fotino, storico ematologo del nosocomio irpino. Ne ha dato notizia la Direzione dello stesso ospedale, in una nota. Il dottor Angelo Fotino era in quiescienza da poco tempo, dopo essere stato nel reparto di Ematologia fin dagli Anni Ottanti e contribuendo così alla nascita e allo sviluppo dell'intera materia nel capoluogo irpino.

"La scomparsa di Angelo Fotino lascia un vuoto e, soprattutto, un ricordo indelebile in quanti hanno lavorato con lui. È stato un medico che ha saputo coniugare rigore scientifico e grande umanità. Alla moglie Marilena Sepe, nostra coordinatrice infermieristica, a tutta la famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio sincero della comunità del Moscati": così lo ricorda il Direttore Generale, Germano Perito. Il dottor Fotino, fa sapere la Direzione dell'ospedale, "stimato e apprezzato dai colleghi e amato dai suoi pazienti, ha lasciato un segno profondo per la dedizione, la competenza e la passione che hanno contraddistinto la sua lunga carriera".