Lutto al Teatro San Carlo, morto il direttore di palcoscenico Salvatore Giannini: aveva 56 anni Il Teatro San Carlo in lutto per la scomparsa prematura del direttore di palcoscenico Salvatore Giannini, morto oggi a Napoli, all’età di 56 anni. “Oggi – scrive il Teatro San Carlo sulla sua pagina Facebook ufficiale – è una giornata davvero triste. Andare in scena questa sera, al Duomo di Napoli, non sarà facile”. Dedicatagli la cantata di San Gennaro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Teatro San Carlo in lutto per la scomparsa prematura del direttore di palcoscenico Salvatore Giannini, morto oggi a Napoli, all'età di 56 anni. “Oggi – scrive il Teatro San Carlo sulla sua pagina Facebook ufficiale – è una giornata davvero triste per tutti noi del Teatro San Carlo. L'improvvisa scomparsa del nostro Direttore di Palcoscenico Salvatore Giannini ha lasciato tutti noi senza parole. Andare in scena questa sera, al Duomo di Napoli, non sarà facile…È con tutto il cuore che dedicheremo la Cantata per San Gennaro al nostro caro Salvatore”.

La sua carriera, iniziata in giovanissima età, è stata apprezzata e ammirata nel corso di tante esperienze teatrali, per l'impegno, la dedizione e soprattutto per il suo grande amore, il Teatro San Carlo. Tantissimi i messaggi di condoglianze alla famiglia da parte delle istituzioni, dei lavoratori e dei cittadini per la terribile perdita. “Una notizia tristissima”, si legge nei commenti sulla pagina del Massimo Lirico partenopeo. “Addio ad un grande uomo e ad un grande maestro”, scrivono gli utenti. “Era una persona davvero speciale”. Per tutti i lavoratori del Teatro San Carlo una perdita enorme incolmabile.

Proprio oggi, infatti, al Duomo di Napoli era stato organizzato un concerto speciale del Teatro San Carlo in omaggio a San Gennaro, con la direzione dell'orchestra e del Coro affidata a José Luis Basso della Cantata per San Gennaro di Gaetano Manna, una prima esecuzione in tempi moderni, composta nel 1788.