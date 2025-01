Lutto ad Amalfi per la morte di Edoardo Catalano, barman 26enne vittima di incidente stradale

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto ad Amalfi, in provincia di Salerno, per la morte di Edoardo Catalano, barman 26enne vittima di un tragico incidente stradale avvenuto la mattina di venerdì 17 gennaio 2025 a Mediglia, comune in provincia di Milano. Il giovane, residente a Casalmaiocco, in provincia di Lodi, era originario proprio della città perla della Costiera Amalfitana. Secondo le prime ricostruzioni, era alla guida della sua auto Skoda Fabia sulla strada provinciale, quando avrebbe perso il controllo della vettura, per motivi ancora da accertare, e si sarebbe schiantato contro un palo.

Le indagini sull'incidente nel Milanese dove è morto il barman salernitano

L'impatto è stato fatale. Il giovane, purtroppo, sarebbe morto sul colpo. Il personale sanitario dell'ambulanza del 118, giunto sul posto con un'auto medica e un elisoccorso, non avrebbe potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini ed eseguito i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese. Insieme ai militari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di via Messina per mettere in sicurezza la strada e rimuovere la vettura incidentata. L'incidente sarebbe avvenuto poco prima delle ore 5,00 del 17 gennaio lungo la strada provinciale Bettola-Sordio.

Il cordoglio per la scomparsa del 26enne

Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Cordoglio è stato espresso anche dal mondo istituzionale per l'ennesima vittima bianca della strada. Il ragazzo era conosciuto e benvoluto e considerato un gran lavoratore. Scossa la comunità della costiera amalfitana per la sua scomparsa.