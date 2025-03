Soccavo in lutto per Pietro Dubuis, il 56enne morto in un incidente in via Epomeo: era titolare di un bar

video suggerito

Si chiamava Pietro Dubuis l'uomo morto ieri in un incidente stradale in via Epomeo. A Soccavo, periferia Ovest di Napoli, era molto conosciuto: era il titolare di un noto bar del quartiere.

A cura di Valerio Papadia

Pietro Dubuis

Un intero quartiere, quello di Soccavo, alla periferia occidentale di Napoli, è in lutto per la tragica morte di Pietro Dubuis: è lui l'uomo di 56 anni che, nella giornata di ieri, domenica 9 marzo, è morto in un incidente stradale in via Epomeo. Pietro Dubuis era molto conosciuto nel quartiere, dal momento che era titolare di un noto bar in via Stanislao Manna.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social dopo la notizia della tragica morte del 56enne. "Una persona stimata ed un onesto lavoratore che oggi ci lascia per sempre. Non ci sono parole, solo un grande dolore per questa famiglia e per tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere il nostro Pietro" si legge in un gruppo dedicato proprio ai residenti in via Epomeo, teatro dell'incidente stradale.

I commercianti della zona, però, chiedono anche più sicurezza: "Chiediamo con forza alle istituzioni di prendere provvedimenti immediati. La pedonalizzazione, almeno parziale e in fasce orarie strategiche, potrebbe essere una soluzione per proteggere cittadini e commercianti, garantendo un ambiente più sicuro e vivibile per tutti. L’episodio di oggi è la dimostrazione che non si può più aspettare. Servono misure concrete per fermare questa strage" scrive su Facebook il Centro Commerciale Naturale Epomeo.

L'incidente in cui ha perso la vita Pietro Dubuis

Intorno alle 10 di ieri, domenica 9 marzo, Pietro Dubuis si trovava sulla sua motocicletta quando, all'incrocio tra via Epomeo e via Paolo Della Valle, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile: nell'mpatto, il 56enne è stato sbalzato dalla moto e ha impattato poi violentemente sull'asfalto. Nonostante i soccorsi del 118, per il motociclista non c'è stato nulla da fare; sull'incidente indagano gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli.