Morta la donna investita in via Medina a febbraio. È la quinta vittima della strada nel 2025 Non ce l'ha fatta la donna di 82 anni investita da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali lo scorso 26 febbraio. È la quinta vittima di un incidente stradale a Napoli nel 2025.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È morta, purtroppo, la donna di 82 anni – B.M. le sue iniziali – che lo scorso 26 febbraio è stata investita da uno scooter in via Medina, nel cuore di Napoli, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: l'anziana donna è deceduta oggi, a 12 giorni di distanza dall'incidente, all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata in prognosi riservata; si tratta della quinta persona morta in un incidente stradale a Napoli nel 2025. La salma della donna è stata messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per l'eventuale esame autoptico. Alla guida dello scooter un uomo di 53 anni, sottoposto a tutti gli accertamenti del caso dagli agenti della Polizia Municipale, che indagano sull'incidente.

Un'altra vittima soltanto ieri

Soltanto nella mattinata di ieri, domenica 9 marzo, si è registrata la quarta vittima della strada a Napoli: si tratta di Pietro Dubuis, 56 anni, che in via Epomeo, a Soccavo, zona Ovest del capoluogo campano, ha impattato con la sua moto contro un'automobile. L'uomo era molto conosciuto proprio nel quartiere alla periferia occidentale di Napoli, dal momento che gestiva un bar; tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social dopo la sua morte.