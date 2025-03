video suggerito

Luisa Pagliuca, 51 anni, scomparsa a Napoli da due giorni: gli appelli sui social Di Luisa Pagliuca non si hanno più notizie dallo scorso 1° marzo: la 51enne è scomparsa in zona Ponticelli, periferia orientale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

C'è preoccupazione a Napoli per le sorti di Luisa Pagliuca, donna di 51 anni della quale non si hanno più notizie da due giorni ormai. Luisa Pagliuca, infatti, lo scorso sabato 1° marzo si è allontanata dalla sua abitazione in via Molino dei Cordari, nel quartiere Ponticelli, periferia orientale del capoluogo campano. Da quanto si apprende, la 51enne avrebbe lasciato casa sua intorno alle 10.30 di sabato e, da allora, non si hanno più sue notizie; l'ultimo accesso su Whatsapp risale alle 12.30 circa di quello stesso giorno.

Nelle ultime ore, vista la prolungata assenza di Luisa Pagliuca, familiari e amici hanno condiviso sui social network numerosi appelli, diffondendo una foto della donna e informazioni utili al suo riconoscimento. Alta un metro e settanta centimetri, Luisa Pagliuca ha capelli lunghi e scuri, occhi verdi e carnagione olivastra. Al momento della scomparsa, la donna indossava un giubbino nero, dei pantaloni marroni e degli stivali neri. Negli appelli, inoltre, si rende noto che la donna non ha tatuaggi. Tante persone hanno condiviso gli appelli social della famiglia; qualcuno, nei commenti, ha anche dichiarato di aver visto la 51enne, sabato scorso, mentre attraversava la strada.