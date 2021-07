Due anni fa l’addio a Luciano De Crescenzo. Oggi più vivo che mai

A cura di Ciro Pellegrino

Il 18 luglio 2019 dicevamo addio a Luciano De Crescenzo, morto a novant'anni.. Non avrebbe visto due successivi anni terribili del nostro mondo fatti di pandemie globali e paure, intorno alle quali, probabilmente, avrebbe saputo ironizzare e recuperare dal passato dei nostri avi Greci e Romani, saggi consigli e prospettive laterali per affrontare un presente inquietante.

Luciano non c'è più, c'è la sua eredità culturale, vastissima. Ci sono i suoi tanti progetti che ancor oggi, piano piano, nelle mani della figlia Paola e del suo storico agente Enzo D'Elia continuano a dar frutti. Uno di questi ad esempio è stata "La grande filosofia per «menti curiose" con testi illustrati da Paolo D'Altan

A Napoli oggi c'è a Chiaia un vicoletto che porta il nome di Luciano, vicino vico Belledonne. E c'è un grosso murale ai Quartieri Spagnoli che lo ritrae sornione e sorridente sulla salita di vicoli intrecciati come un cesto di vimini. C'è tanto di Luciano De Crescenzo a Napoli: le librerie hanno pareti intere dedicate al poliedrico filosofo-ingegnere-scrittore-regista, le fotografie, i film che le tivvù locali mandano a rullo ogni domenica: Così parlò Bellavista; Il Mistero di Bellavista; 32 Dicembre e così via.

Luciano De Crescenzo è vivo più che mai. Ma attenzione: occorre preservarne la memoria pubblica, raccontarlo ai giovani. È un vantaggio per tanti motivi: egli fu popolare divulgatore di filosofia e portabandiera della napoletanità (e della napolitudine) nel mondo. Tempus fugit: per donare memoria di ciò ai giovani occorre non lasciarla scivolare veloce sul piano inclinato dell'oblìo. Peccato che le istituzioni napoletane, impegnate nella propaganda di loro stesse, non abbiano mai pensato a ricordarlo come merita (daranno la colpa al Covid?). Ma c'è, fortunatamente, ancora un po' tempo.