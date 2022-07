Un caffè per ricordare Luciano De Crescenzo a 3 anni dalla morte: lunedì 18 luglio ai Quartieri Spagnoli Il 18 luglio è il giorno dell’anniversario della scomparsa di Luciano De Crescenzo. Ecco le iniziative per ricordare il poliedrico filosofo-scrittore-regista napoletano.

Lunedì 18 luglio saranno passati tre anni da quando Luciano De Crescenzo ci disse addio. Napoli non dimentica uno dei suoi figli più brillanti e capaci di raccontarne bellezze e contraddizioni: ai Quartieri Spagnoli, lì dove campeggia il murale con il volto dell'ingegnere-filosofo, tributo al professor Bellavista con tanto di caffè, alle ore 18 , all'altezza del civico 59 di vico Tre Regine. L'evento ha il partrocinio della Municipalità e dell'associazione Quartieri Spagnoli.

Il 27 luglio serata-ricordo a Palazzo Reale

Ma quella di lunedì non sarà l'unica occasione per tributare un applauso e ricordare lo scrittore e regista: è da tempo programmata il prossimo 27 luglio (è un mercoledì) la grande serata del Summer Fest di Palazzo Reale a Napoli in onore di Luciano De Crescenzo.

Un evento fortemente voluto dal direttore artistico dell'evento, Maurizio Costanzo, cui prenderanno parte gli amici d'una vita di De Crescenzo, come Marisa Laurito, Domenico De Masi e il suo agente letterario e amico, Enzo d'Elia, ma anche gli attori come Benedetto Casillo che lavorarono nei suoi film più popolari: "Così parlò Bellavista", "il Mistero di Bellavista" e "32 Dicembre". All'evento nei Giardini Romantici di palazzo Reale sarà presente anche la famiglia dello scrittore.