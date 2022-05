“Lottiamo tra la vita e la morte, ma sabato riapriamo” la pizzeria di Forcella colpita dalla camorra L’appello del senatore Sandro Ruotolo: “Una dimostrazione di forza a Forcella. Sono giovani camorristi. Sabato 21 a Forcella una grande mobilitazione”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Siamo in un momento difficile, lottiamo tra la vita e la morte. Eppure sabato riapriremo, per lanciare un forte segnale". È il grido di dolore lanciato sui social dalla pizzeria Cala la Pasta, di Forcella, colpita dalla camorra domenica sera. Scene di follia al centro storico. Prima la minaccia da parte di tre scooter che sfrecciano nel vicolo a folle velocità, forse per una stesa. Uno di questi travolge una cameriera ferita gravemente e ora ricoverata al Cardarelli. Poi la rissa, perché due camorristi tornano sui loro passi per recuperare uno dei motorini che era caduto e si scontrano con il titolare della pizzeria. Lo picchiano ferocemente.

Intervengono anche dei turisti spagnoli in soccorso del titolare, ma sono colpiti anche loro. La pizzeria da domenica è chiusa, ma adesso lancia un messaggio: sabato sarà di nuovo aperta: "Potete minacciarci quanto volete – scrivono sui social – non molleremo mai e continueremo a denunciarvi tutti. Non vi temiamo, non scendiamo a compromessi. Stateci vicini, insieme possiamo cambiare Napoli". Un appello raccolto subito dal senatore Sandro Ruotolo, del Gruppo Misto: "Sono camorristi".

L'appello di Ruotolo: "Tutti a Forcella per una grande mobilitazione"

Un appello che non resta inascoltato ed è stato già raccolto dal senatore Sandro Ruotolo, del Gruppo Misto, che sta organizzando una grande mobilitazione popolare a Forcella, sabato prossimo, 21 maggio 2022, per sostenere la pizzeria e non lasciare soli titolare e lavoratori.

Leggi anche Giallo di Samarate, ai funerali di Giulia e Stefania la famiglia chiede aiuto e preghiere per Nicolò

Ruotolo conosce molto bene il titolare della pizzeria. Ecco cosa scrive:

Non riesco a non pensarci. Da quando ho ascoltato la sua voce. È quella di Raffaele, un ragazzo solare, titolare di un locale in via dei tribunali a Napoli. Raffaele racconta in un messaggio vocale al presidente dell’associazione dei commercianti di Forcella, che è un mio amico in che condizioni si trova la sua compagna ricoverata in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Una moto lanciata a forte velocità, forse per una stesa, una dimostrazione di forza a Forcella, travolge la ragazza e i tavolini del ristorante. Poi questi giovani camorristi, dopo essere scappati, tornano sul luogo per recuperare il motorino e picchiano proprietario e clienti del locale “Cala la pasta”.

Poi un pensiero al pizzaiolo, Raffaele, "un ragazzo sorridente, orgoglioso del suo lavoro":

Sono sconvolto perché qualche tempo fa in uno dei miei incontri con i commercianti della zona avevo conosciuto Raffaele, un ragazzo sorridente, orgoglioso del suo lavoro. Cerco la notizia stamattina sui giornali e trovo quattro-cinque righe con la terribile notizia in un articolo che parla di altri fatti di cronaca. Poche righe che contrastano per quello che mi sembra sia un fatto gravissimo. Ora, i miei pensieri sono solo per la ragazza, spero che guarisca presto e che presto vengano assicurati alla giustizia gli autori di questa stesa. La camorra è una montagna di merda.

Il post su Facebook della pizzeria Cala la pasta di Forcella

Quindi l'appello di Ruotolo per una grande manifestazione sabato 21 maggio alle ore 13: