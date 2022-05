Donna investita dalla moto, ferito il turista che l’aveva soccorsa, cieca violenza al rione Forcella Orrore fra i vicoli del centro storico: paranza in moto si fionda nelle stradine, travolge un tavolino di ristorante e ferisce gravemente una cameriera. Ne nasce una violentissima rissa con feriti.

Violenza cieca in una delle zone più trafficate dai napoletani del centro storico e dalle migliaia di turisti che affollano la città, l'area tra via Tribunali e il rione Forcella. Ed è proprio fra gli stretti vicoli della zona, davanti al ristorante "Cala la Pasta", che domenica sera degli scooter hanno fatto incursione, velocissimi. La tipica "formazione" di chi si prepara ad una stesa di camorra o di chi, semplicemente, per riaffermare il controllo criminale sulla zona, vuole far paura seminando il panico fra i turisti. Stavolta qualcosa va storto: una delle moto si inzeppa in uno dei tanti tavolini che affollano la zona e travolge una cameriera, ferendola gravemente. La due-ruote è a terra, chi la guidava scappa via.

Panico, urla, fuggi-fuggi generale: la donna è anche la giovane fidanzata del proprietario, ovviamente disperato per l'accaduto. Passano pochi minuti e accade una cosa paradigmatica della tracotanza camorristica, una scena simile all'epilogo del tentato scippo in "Così parlò Bellavista" con Riccardo Pazzaglia: gli autori del fatto tornano indietro per riprendersi la moto, incuranti di aver quasi ucciso una donna. Vengono affrontati dal proprietario del locale, ne nasce una colluttazione violentissima, cui prendono parte anche dei turisti spagnoli.

Già, i turisti: spaventati, arrabbiati si fiondano contro questi delinquenti e uno di loro rimedia una ferita, forse di coltello. La donna è ricoverata al Cardarelli con varie ferite ed è in prognosi riservata. La situazione – ieri al TgR Campania numerose testimonianze in merito – è sempre più preoccupante: «Dopo due anni di pandemia rivediamo i turisti, ma è aumentata tantissimo questo tipo di criminalità».