Locali sporchi e abusivi, 500 chili di cibo scaduto: negozio di alimentari sospeso ad Aversa Ad Aversa, nel Casertano, i carabinieri hanno controllato un negozio di generi alimentari, sospendendo l'attività e sequestrando il laboratorio per la panificazione e la cucina.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un servizio mirato alla salvaguardia della salute pubblica quello messo in campo ieri, venerdì 7 marzo, ad Aversa, nella provincia di Caserta, dai carabinieri della locale compagnia e dal personale dell'Unità Operativa Veterinaria dell'Asl: militari dell'Arma e ispettori hanno ispezionato un negozio di generi alimentari, riscontrando gravi irregolarità che hanno portato all'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale.

Nella fattispecie, gli operatori hanno scoperto l'occupazione che l'attività di panificazione svolta nell'esercizio commerciale era abusiva, così come è stata rilevata anche una occupazione abusiva di suolo pubblico. Inoltre, il laboratorio di panificazione e la cucina dove venivano preparati gli alimenti erano in pessime condizioni igienico-sanitarie; per entrambi i locali è scattato il sequestro penale.

Infine, durante l'ispezione, carabinieri e ispettori dell'Asl hanno scoperto, conservati in pessime condizioni igieniche, 500 chili di generi alimentari e bevande scaduti; così come pedane in legno e residui di stoffe e plastiche utilizzate per la panificazione. Al termine delle operazioni, pertanto, al titolare dell'attività commerciale sono state elevate sanzioni pecuniarie per un totale di 7.121 euro.