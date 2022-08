Litiga con la moglie e la insegue fino alla caserma, poi aggredisce i carabinieri: 40enne arrestato È accaduto a Ercolano, nella provincia di Napoli: il 40enne, già noto alle forze dell’ordine, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Valerio Papadia

Non si è fermato nemmeno di fronte ai carabinieri e ha continuato a insultare la moglie, aggredendo poi anche i militari dell'Arma: a Ercolano, nella provincia di Napoli, un uomo di 40 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stato così arrestato. Intorno alle ore 21 di ieri, sabato 6 agosto, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in casa di un appartamento della città, dove era stata segnalata una lite tra marito e moglie: giunti in casa, i militari dell'Arma hanno scoperto che il 40enne stava insultando la moglie davanti ai loro due figli piccoli. I carabinieri apprendono che scene del genere accadono spesso e così la donna si convince a denunciare il marito: lascia così l'abitazione e segue i militari in caserma.

La rabbia dell'uomo, però, non si placa: anche il 40enne decide così di raggiungere la locale tenenza dei carabinieri dove la moglie si è recata a sporgere denuncia contro di lui. Dopo aver suonato ininterrottamente al citofono, il 40enne è riuscito ad entrare in caserma: qui ha continuato a insultare e minacciare la moglie e ha poi aggredito i carabinieri che cercavano di calmarlo, spingendoli con violenza; uno dei militari è stato colpito anche con un calcio. Per il 40enne sono scattate così le manette: l'uomo ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma, in attesa di giudizio; per lui le accuse sono quelle di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.