Lite tra ragazzini al Multibit di Casoria, 14enne accoltellato nel bowling

Un ragazzino di 14 anni, di origini siriane, è stato accoltellato ieri sera all'interno del bowling del Multibit di Casoria, in provincia di Napoli; trasportato al Pronto Soccorso del Cardarelli, è stato ricoverato in ospedale non in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Casoria, l'area è coperta da videocamere di sorveglianza. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21:30, la vittima sarebbe stata colpita mentre si trovava insieme ad alcuni amici.

Secondo le ricostruzioni ad aggredire il 14enne sarebbero stati dei coetanei, sei o sette, che lo avrebbero accerchiato. Non è chiaro cosa abbia portato al ferimento, probabilmente un diverbio tra giovanissimi all'interno del bowling che sarebbe rapidamente degenerato. Calci e pugni, poi qualcuno ha tirato fuori un coltello. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico e una ferita al torace da arma da taglio. L'allarme è stato lanciato da altri clienti che erano presenti nel bowling. Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono occupati delle prime cure e del trasporto in ospedale.

Il 14enne è stato visitato al Cardarelli, dove i medici hanno escluso danni gravi: la coltellata non era arrivata in profondità e non ha leso organi vitali. Nonostante questo, a scopo cautelativo, è stato disposto ugualmente il ricovero in osservazione per monitore le sue condizioni di salute, soprattutto per meglio valutare l'entità del trauma cranico. I militari di Casoria hanno ascoltato alcuni dei testimoni e acquisito i nastri della videosorveglianza. I responsabili dell'aggressione si sarebbero dileguati subito dopo il ferimento.