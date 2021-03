Nel corso dell'ultima settimana la vicenda del vaccino AstraZeneca (indagini aperte per alcuni morti avvenute dopo inoculazione del vaccino anti Covid-19 in Campania, Puglia, Sicilia) e il sequestro precauzionale di alcuni lotti di siero prodotto dall'azienda biofarmaceutica anglo-svedese, l'unico errore che sicuramente non va fatto è quello di affidarsi a poche vicende e senza un confermato nesso di causalità (causa-effetto, ossia, «ha fatto il vaccino ed è morto a causa del vaccino»).

AstraZeneca rischia di diventare nell'immaginario collettivo il «vaccino da evitare» e non va bene: anzitutto perché ci sono montagne di evidenze scientifiche che dimostrano il contrario. E poi perché si rischia di rallentare una campagna di immunizzazione già resa difficile dalla carenza di dosi.

Dunque ho pensato che una cosa saggia era quella di aderire al motto «Il mondo cambia con il tuo esempio, non con la tua opinione». Come si fa a sottrarsi all'opinione dando l'esempio in questo caso? Facendo parlare chi il vaccino l'ha fatto. Chi in Campania – sono tanti soprattutto fra gli insegnanti e il personale scolastico – ha ricevuto proprio AstraZeneca.

Ed è lì pronto (vivo e vegeto) a raccontare la propria esperienza. Ho ricevuto centinaia di risposte. Mi pareva utile, anziché terrorizzare la gente parlando di «psicosi» e «allarme» riportare testimonianze autentiche di chi, mettendoci la faccia, ha raccontato la sua esperienza vissuta:

Giovanna:

Io l'ho fatto, ho avuto febbre alta per un giorno…poi tutto bene, tornassi indietro lo rifarei. Mi sento fortunata ad averne avuto la possibilità. Non ho conoscenze e formazione tali che mi permettano di esprimermi al riguardo se non la mia esperienza personale e la fiducia nella scienza

Diana:

Ho fatto il vaccino Astrazeneca il 19 febbraio, sicuramente ho avuto un pò di paura al pensiero di eventuali reazioni allergiche dopo la somministrazione , ma la cosa che mi ha fatto stare peggio è sapere che i miei familiari non sono inseriti in nessuna lista e non c'è ancora la previsione di una data per loro. È legittimo avere paura ma, in questo momento, siamo dei privilegiati. Non ho avuti effetti collaterali.

Rosaria:

Ho fatto Astrazeneca il 20 febbraio, non ho mai avuto dubbi, credo nella scienza per formazione e perché sono anni che faccio quello antinfluenzale: il vaccino va fatto! Ho avuto i più comuni effetti previsti che con una sola Tachipirina 1000 sono passati – 48 h di acciacchi -. Purtroppo non conosciamo perfettamente la condizione del nostro corpo prima di fare un vaccino e quindi alcuni eventi avversi sono da mettere in conto

Enzo

Ho fatto Astrazeneca 3 settimane fa e nessun effetto collaterale…Paura? Si… Ma l'ho fatto per la mia famiglia, per i miei cari e per ritornare il prima possibile alla normalità :

Emanuela:

Ho la sclerosi multipla e ho paura come tutti….ma sono sempre stata pro vaccini è l'unica arma che abbiamo per uscirne…

Isabella:

Ho fatto Astrazeneca nel tardo pomeriggio del 26 febbraio. Il giorno dopo ad ora di pranzo brividi di freddo, stanchezza e febbre a 38, come una normalissima influenza… Tachipirina, 2 ore di sonno e sono tornata come nuova!

Stefano:

Io ho fatto l'Astrazeneca quasi 1 mese fa. Ho ho avuto i sintomi di un forte raffreddore tutti concentrati in una notte. Febbre alta, brividi pazzeschi. Una tachipirina la notte. Il giorno dopo ero in smart working ed ero intontito. Due mezze tachipirine a distanza di 9 ore. Il giorno dopo sono andato al lavoro. Non mi sentivo al 100% ma niente di che. Di tutti quelli con cui ho parlato (lavoro in una scuola con 300 docenti) sono quello che l'ha avuto peggio. Diversi non hanno avuto niente. Molti hanno avuto meno di me.

Comunque sia nulla a che vedere con l'influenza di marzo scorso nella quale persi olfatto e gusto (quando ancora non era segnalato come sintomo covid) e 7kg in 5 giorni. Forse non era covid (perché dopo 2 mesi ho donato il sangue e non avevo anticorpi, ma questo non significa niente)…

Katia:

Il mio compagno lo ha fatto martedì. Avvertiti sintomi già riportati: decimi di febbre, brividi, mal di testa, spossatezza. 1 giorno circa (febbre solo qualche ora). Sta bene. Se potessi io lo farei subito sinceramente. Se anche fossero decessi causati dal vaccino stiamo parlando di numeri irrisori. Mia mamma stava morendo con l'antibiotico, per dire.

Floriana: