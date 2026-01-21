Le dimissioni del sindaco Cuomo diventano irrevocabili, a Portici commissario prefettizio

Il Comune di Portici (Napoli) sarà amministrato da un commissario prefettizio fino alle prossime elezioni: trascorsi i venti giorni, sono diventate irrevocabili le dimissioni del sindaco Enzo Cuomo, ora assessore regionale nella giunta Fico. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sospeso il consiglio comunale e avviato la procedura di scioglimento.

Enrico Caterino nominato commissario a Portici

Il prefetto ha nominato commissario Enrico Caterino, prefetto in quiescenza, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell'Ente. Nato nel 1955 a San Cipriano d'Aversa (Caserta), Caterino è stato Prefetto a Rovigo e a Ravenna; laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, nella sua carriera ha prestato servizio presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (con le funzioni di Vicario del del Consigliere del Presidente della RepubblicaDirettore dell’Ufficio per gli Affari Interni e per i Rapporti con le Autonomie) e presso le prefetture di Venezia e del Verbano-Cusio-Ossola.

Enzo Cuomo assessore regionale nella giunta Fico

Enzo Cuomo (in quota Partito Democratico) è stato nominato assessore al Patrimonio nella giunta guidata da Roberto Fico. Il nuovo ruolo è incompatibile con quello di Sindaco. Cuomo aveva formalizzato le dimissioni ma restava il problema: come dispone l'articolo 53 del Tuel, il Testo unico degli Enti Locali, "le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio". Trascorso il termine, e diventate quindi irrevocabili le dimissioni, è arrivata la nomina del Prefetto (e, parallelamente, il via libera per il nuovo incarico da assessore regionale).