video suggerito

“Lavoro e sviluppo: il Sud che costruisce il futuro”: a Napoli due giorni promossi da Sandro Ruotolo e il PSE Una convention di due giorni a Palazzo Caracciolo promossa dal deputato europeo Sandro Ruotolo e dal Partito del Socialismo Europeo, dal titolo “Lavoro e Sviluppo, il Sud che costruisce il futuro”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due giorni di convegno a Napoli promossi dal deputato europeo Sandro Ruotolo e dal Partito del Socialismo Europeo, dal titolo "Lavoro e Sviluppo, il Sud che costruisce il futuro". Iniziativa che nasce con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di un fronte progressista unitario per il rilancio del Mezzogiorno, libero dalla povertà, dalla disoccupazione e dalle mafie. Si inizia venerdì 14 febbraio alle 16 a Palazzo Caracciolo, a Napoli.

La giornata di venerdì 4 febbraio vedrà tavoli di confronto su lavoro, legalità e difesa dei beni comuni, mentre sabato 15 febbraio si parlerà della sfida di un nuovo ciclo di governo in Campania, ponendo le basi per la costruzione di un programma partecipato. In particolare, l'evento intende stimolare una riflessione sulle attuali politiche del Governo, come l'Autonomia Differenziata e la riduzione dello Stato Sociale. Tra gli ospiti, anche Sandro Ruotolo, che coordinerà il tavolo su Legalità e Territorio, Arturo Scotto, Deputato del PD che coordinerà il tavolo sui Salari Minimi, Stefano Graziano, deputato PD, che coordinerà il tavolo su Sanità, Welfare e Ambiente e Francesco Dinacci, presidente del PD di Napoli che con Marco Sarracino, responsabile Mezzogiorno PD, coordinerà il tavolo su Politiche Industriali, Sanità e Lavoro.