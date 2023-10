Lavori su asili nido e scuole infanzia Napoli, 604 bimbi trasferiti da novembre per 2 anni: dove andranno A Napoli 28 scuole saranno ristrutturate con i fondi del PNRR. I lavori partono a novembre. Ecco dove andranno i bimbi.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli sono 28 gli istituti scolastici, tra asili nido e scuole dell'infanzia, che saranno ristrutturati con i fondi del PNRR. A disposizione ci sono 94,6 milioni, di cui 11 milioni dal Fondo Opere Indifferibili. I lavori partiranno a novembre e saranno conclusi entro dicembre 2025. I collaudi dovranno essere fatti entro giugno 2026 per la rendicontazione. Dal mese prossimo 604 bambini da zero a 6 anni saranno trasferiti in 19 strutture che il Comune ha appositamente riqualificato negli scorsi mesi, per renderle adeguate ad ospitarli, con propri fondi: 3,6 milioni di euro attinti dal bilancio comunale.

Nel complesso, i 28 progetti ammessi a finanziamento, su 60 presentati, prevedono in gran parte (19) l'adeguamento sismico e la riqualificazione funzionale delle scuole. Altri 5 istituti saranno demoliti e ricostruiti, 2 avranno l'adeguamento sismico e funzionale delle palestre, altri 2 solo l'adeguamento funzionale. Sono 9 le Municipalità coinvolte, tutte tranne l'ottava, ma la maggior parte degli interventi avverrà nelle municipalità VI e VII, 7 ciascuna.

L'elenco degli asili nido e delle scuole d'infanzia da ristrutturare a Napoli

Di seguito l'elenco di tutte le scuole che saranno ristrutturate diviso per Municipalità e dove saranno trasferiti i bambini per quanto riguarda le scuole di destinazione già individuate:

I Municipalità

Micronido Carlo Poerio (3 milioni) ospitato da una struttura comunale in via T. Campanella,

Scuola dell'Infanzia Carlo Poerio trasferita al Nido Comunale Margherita di Savoia

IC De Amicis-Baracca-V.Emanuele (8,6 milioni) adeguamento sismico e efficientamento energetico

II Municipalità

Asilo Nido Rocco Jemma a Materdei (4,7 milioni) in struttura comunale via Amato da Montecassino,

III Municipalità

5° Circolo Comunale Scuola dell'Infanzia Ovidio Decroly (1,8 milioni) alla scuola dell'Infanzia La Lodoletta, demolizione e ricostruzione

IC 19° Russo Montale palestra plesso Lombardi (756mila euro)

Complesso monumentale educantato statale (1,5 milioni) completamento restauro

IV Municipalità

Asilo Nido Partenope (786mila euro) alla scuola d'infanzia comunale Beltramelli

Asilo Nido Bice Zona (2,8 milioni) nel bene confiscato di via Generale D’Ambrosio

V Municipalità

IC Minucci (1 milione) plesso infanzia

IC Pavese Palestra plesso Nobile (331mila euro)

VI Municipalità

Asilo Nido De Meis (2,4 milioni) sarà ospitato dal plesso Bronzi di Riace della scuola statale e dalla scuola dell’infanzia comunale Lotto O.

Asilo Nido Ciccarelli (1,7 milioni) invece nella scuola statale plesso Caruso e scuola infanzia comunale Bertelli.

Scuola dell'Infanzia Fucini (1 milione) andrà alla Scuola dell'Infanzia Scuola Nuova

Scuola Infanzia e Asilo nido Scialoja (2,2 milioni) il primo va alla Scuola Infanzia Il Laghetto, il secondo al Plesso Baronessa dell'IC Scialoja-Cortese

Asilo nido Malaparte (970mila euro) va a Scuole dell'Infanzia comunali Lotto 0 e Bertelli

Asilo Nico Chance – IC Madre Claudia Russo (2,4 milioni) demolizione e ricostruzione

Centro Polifunzionale per la Famiglia IC De Filippo (1,1 milioni) manutenzione straordinaria

VII Municipalità

Asilo nido Acquarola (2,5 milioni) trasferito presso scuola infanzia comunale Soave, struttura comunale in via Valente, scuole statali Moscati-Rodari e plesso Cupa dell’Arco.

Scuola Infanzia Pezzè Pascolato (738mila euro) va a Plesso Cacciottoli dell'IC Radice-Sanzio-Ammaturo

Scuola Infanzia Villa Adele (1,2 milioni) demolizione e ricostruzione, va al Plesso Rione San Gaetano dell'IC Carafa Salvemini

Scuola Infanzia IC Berlinguer Plesso Cassano (3 milioni) demolizione e ricostruzione

Scuola Infanzia CD Parini (765mila euro)

IC Salvo D'Acquisto (7,6 milioni)

IC Sauro Pascoli (9,1 milioni) sostituzione edilizia

IX Municipalità

IC M Troisi (4,2 milioni) nuova scuola

21° Circolo Comunale Scuola dell'Infanzia Marco Aurelio (507mila euro) va a plesso Basile dell'IC Marotta

IC F. Russo plesso centrale (14,4 milioni)

X Municipalità