L’attore Giancarlo Esposito, star di Breaking Bad, a Napoli: “Al San Carlo, dove mamma e papà si conobbero” L’attore americano Giancarlo Esposito in visita in città: “Ho le lacrime agli occhi. La gente di Napoli, le sue colline. Questo posto è la casa del mio cuore”

A cura di Pierluigi Frattasi

L'attore Giancarlo Esposito, star di Breaking Bad e Better Call Saul, dove interpreta il personaggio di Gus Fring, in visita a Napoli in questi giorni, dove si è immortalato in una serie di selfie in alcuni luoghi iconici della città, come il Teatro San Carlo, Posillipo e i vicoli del centro storico. Scatti poi pubblicati sui suoi canali social. L'attore 65enne non ha nascosto l'emozione quando si è trovato davanti al Massimo Lirico napoletano. Proprio, al Teatro San Carlo di Napoli, infatti, si conobbero i suoi genitori Giovanni, un carpentiere italiano, e Elizabeth Foster, detta "Leesa", una cantante afroamericana, originaria dell'Alabama.

"Napoli è la casa del mio cuore"

Su Instagram e su Twitter, Giancarlo Esposito ha poi commentato: "Teatro dell'opera di San Carlo a Napoli dove mia madre e mio padre si sono incontrati per la prima volta. Ho le lacrime agli occhi. La gente di Napoli, le sue colline. Questo posto è la casa del mio cuore" (in originale: "San Carlo opera house in Napoli where my mother and father first met… Tears in my eyes! My Napoli crew, the hills of Napoli… This place is the home of my heart!").

Foto da Instagram Giancarlo Esposito

Attore statunitense con cittadinanza italiana, Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito è nato a Copenaghen, in Danimarca, il 26 aprile 1958. Interprete straordinario e tra i più apprezzati al mondo, ha dato vita a personaggi indimenticabili, subito entrati nell'immaginario collettivo, come Gus Fring, uno dei principali antagonisti in Breaking Bad e il prequel Better Call Saul, le serie Tv con Bryan Cranston nei panni di Walter White/Heisenberg e Bob Odenkirk, in quelli di Jimmy McGill/Saul Goodman, ideate da Vince Gilligan, nel secondo caso con Peter Gould, e Moff Gideon ,nella serie Disney+ The Mandalorian, nell'universo di Star Wars. Ha avuto anche una parte nella serie The Boys, dove interpreta il personaggio di Stan Edgar.

Secondo quanto raccontato nella sua biografia, i suoi genitori si conobbero al Teatro San Carlo di Napoli, dove Giovanni lavorava come tecnico ed Elizabeth come cantante d'opera. Giancarlo avrebbe vissuto in Italia fino a 6 anni, quando la sua famiglia si trasferì ad Elmsford, una cittadina a nord di New York, negli Stati Uniti d'America.