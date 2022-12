Lancia petardi su un’automobile e la incendia, incastrato dalle telecamere a Licola Un 44enne di Pozzuoli è stato denunciato per danneggiamento: nella notte ha lanciato dei petardi contro un’automobile parcheggiata, scatenando un incendio.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Aveva lanciato dei petardi su un'automobile parcheggiata, danneggiandola sia con l'esplosione sia con l'incendio che ne è scaturito; per questo motivo è stato denunciato un 44enne di Pozzuoli, identificato nel giro di poche ore dalla Polizia di Stato a seguito delle indagini. Nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto altri 14 petardi, probabilmente dello stesso tipo di quelli usati contro il veicolo.

I fatti contestati risalgono alla mattinata di martedì scorso, quando un uomo ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Napoli per segnalare il danneggiamento della sua vettura, avvenuto durante la notte precedente. É stata inviata sul posto una volante del commissariato di Pozzuoli che, arrivata in via Montenuovo Licola Patria, è stata avvicinata dal cittadino che aveva richiesto l'intervento ed ha appurato i danni. Nel corso delle indagini l'uomo è stato identificato e, dopo le domande di prassi su eventuali ritorsioni o intimidazioni, gli agenti hanno acquisito le immagini di alcune videocamere di sorveglianza installate nella zona.

Ed è proprio grazie ai filmati ricavati dalle telecamere di un esercizio commerciale, puntate proprio sul tratto in cui era parcheggiata l'automobile, che è stato possibile ricostruire la dinamica e identificare il responsabile: nei video, girati durante la notte, si vede il 44enne che lancia due petardi verso l'automobile, uno dei quali finisce sul cofano, e che subito dopo si allontana velocemente. L'uomo, che risulta avere dei precedenti di polizia, è stato rintracciato nella sua abitazione e denunciato per danneggiamento seguito da incendio.