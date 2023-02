L’Amica Geniale 4, Posillipo si trasforma: cabine telefoniche e auto d’epoca: set fino a marzo Posillipo torna agli anni ’80 per L’Amica Geniale. Mega gru in via Petrarca per illuminare la casa di Lenù. Via strisce sosta, pubblicità, dissuasori e campane di rifiuti per le riprese.

A cura di Pierluigi Frattasi

Posillipo si trasforma con cabine telefoniche e auto d'epoca per le riprese della serie Tv “L'Amica Geniale 4”, che dureranno fino a marzo. Via le insegne e le pubblicità moderne, le strisce della sosta in strada e le campane dei rifiuti, si torna indietro nel tempo di 40 anni: agli anni '80, nei quali è ambientato “Storia della bambina perduta”, l'ultimo capitolo della saga di Elena Ferrante, dedicata a Lila e Lenù. Il cast della quarta stagione sarà completamente rinnovato, con Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino in quello di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nei panni di Nino Sarratore.

Una gru in via Petrarca per illuminare la casa di Lenù

La quarta e ultima stagione della serie Rai-HBO vede alla regia Laura Bispuri, su soggetto e sceneggiature di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, mentre i produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per Freemantle, The Apartment e Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con Hbo Entertainment.

Le riprese cinematografiche a Napoli sono già partite. Il set è stato allestito in una casa di via Petrarca, con vista panoramica sul Golfo, dove è stato allestito l'appartamento di Lenù: nel quarto libro della tetralogia, infatti, Elena è tornata a vivere a Napoli – nella vicina via Tasso, troppo stretta e poco agevole, però per le riprese Tv – insieme a Nino Sarratore. Una gru sarà montata all'esterno dell'edificio in via Petrarca per gestire l'illuminazione dell'appartamento dall'esterno. Le riprese dovrebbero proseguire fino al 24 febbraio.

Posillipo trasformata, torna agli anni '80

In strada, invece, ci saranno grandi cambiamenti. Sarà ricostruita la Napoli degli anni '80-'90. La strada sarà temporaneamente chiusa al traffico per due giorni. Si gira nel tratto che va da via Ariosto alla fermata Anm. Sui marciapiedi ci saranno finte cabine telefoniche, di quelle a gettoni. Mentre saranno rimossi segnali stradali e paline del bus. Le riprese dovrebbero partire il 10 febbraio.

Fabrizio Gifuni

Set anche in Via Nevio e via Catullo. Qui saranno rimossi gli arredi moderni non in linea con il periodo storico nel quale è ambientata la serie. Cancellate temporaneamente anche le strisce gialle per la sosta dei bus con pittura ad acqua che si potrà poi lavar via facilmente con una spazzatrice. Rimossi anche i dissuasori, la segnaletica e le campane per la raccolta dei rifiuti di Asìa da parte di una ditta specializzata, solo per il periodo delle riprese. Poi tutto tornerà come prima.