L’Aeroporto di Capodichino chiude per 42 giorni, ma i biglietti sono ancora in vendita per quel periodo L’Aeroporto di Capodichino sarà chiuso dal 19 gennaio al 1 marzo 2026. Ma per quelle date si vendono ancora i biglietti. Enac a Fanpage.it: “Gesac e compagnie aeree stanno lavorando alla nuova programmazione” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Aeroporto di Napoli Capodichino chiuderà per 42 giorni dal 19 gennaio al 1 marzo 2026 per i lavori di manutenzione. Ma sui siti di prenotazione e sui portali delle compagnie aeree sono ancora in vendita e acquistabili i biglietti dei voli, da e per Napoli, per quello stesso periodo. Insomma, nonostante Gesac, la società che gestisce lo scalo napoletano, abbia confermato, come anticipato da Fanpage.it, che l'aeroporto sarà chiuso per la manutenzione e l'adeguamento della pista per oltre un mese, si continuano a vendere i biglietti come se nulla fosse. Ancora oggi, sia sulle piattaforme di prenotazione che su quelle delle compagnie è possibile acquistare, ad esempio, un volo diretto Napoli-Madrid per il periodo 23 gennaio-21 febbraio 2026, con una durata di 2,45 ore. Lecito chiedersi cosa succederà a chi dovesse acquistarli, quando arriverà la comunicazione che l'aereo non potrà partire da Napoli?

Enac: "Gesac e compagnie stanno rivedendo i programmi"

Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, contattato da Fanpage.it, spiega che in merito alla chiusura per 42 giorni dell'Aeroporto di Capodichino, "attualmente in corso da parte del gestore e delle compagnie aeree la programmazione dell'operatività". Il piano alternativo dei voli e l'eventuale istituzione di navette per gli aeroporti vicini, quindi, quando lo scalo partenopeo sarà chiuso per i lavori, verrà presentato nei prossimi mesi.

"Servono subito alternative per Capodichino"

Cesare Foà, presidente di Adv Unite/Aidit Campania, l'associazione della Agenzie di Viaggi e dei tour operator aderente a Federturismo Confindustria, torna sul tema: "Ci sono una serie di problematiche connesse alla chiusura di Capodichino che vanno affrontate subito. Lo scalo di Salerno non può ospitare tutti i voli di Napoli. E se gli aerei non vanno a Salerno dove andranno? L'auspicio è che possano arrivare nella stessa regione, come prevede la norma e se si dovesse impegnare la pista di Grazzanise per noi andrebbe bene. Ma se fossero dirottati su Roma o Foggia? Da quando abbiamo appreso la notizia dei lavori a Capodichino, abbiamo chiesto chiarimenti. C'è molta gente che ha già prenotato le vacanze per quel periodo. Gli abitanti delle isole, per esempio, che lavorano d'estate, vanno in vacanza proprio a gennaio e febbraio".