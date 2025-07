video suggerito

Ladro si arrampica per rubare in casa, ma precipita dal balcone del secondo piano a Villaricca Un ladro è precipitato da un balcone nel tentativo di furto in un appartamento a Villaricca. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ladro si arrampica per tentare un furto in un appartamento, ma precipita dal balcone del secondo piano della palazzina. È accaduto nella serata di sabato 5 luglio a Villaricca, popoloso comune dell'area nord di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio nel tentativo di scalare il muro esterno della palazzina. A quel punto sarebbe precipitato da diversi metri di altezza, schiantandosi al suolo. Il colpo è fallito. I presunti complici avrebbero caricato il corpo nell'auto che era in attesa in strada e si sarebbero dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

Tentato furto in casa a Villaricca, indagano i carabinieri

Al momento non è dato sapere se il ladro sia morto o ferito. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, tuttavia, il corpo a terra sembrava esanime. È presumibile che l'uomo possa aver riportato gravi lesioni a seguito della caduta, avvenuta da diversi metri di altezza. Sulla vicenda proseguono a ritmo serrato le indagini dei militari dell'arma, che hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare l'auto dei malviventi e ricostruire tutto il tragitto seguito per raggiungere e poi allontanarsi dall'abitazione. I carabinieri hanno avviato una serie di controlli anche nei Pronto Soccorso degli ospedali della zona per verificare se nelle ore immediatamente successive all'episodio siano arrivati pazienti con ferite compatibili con quelle di una caduta dall'alto.

A segnalare quanto accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), che in una nota scrive: "Sabato sera un tentato furto si è trasformato in una tragedia: a #Villaricca un ladro ha perso l’equilibrio durante la sua “arrampicata” sul muro esterno di una palazzina ed è precipitato dal secondo piano schiantandosi al suolo. Esanime e senza dare segni di vita, è stato caricato dai complici in auto. La banda ha fatto poi perdere le tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri".