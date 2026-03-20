Strappa l’orecchio a morsi al padrone di casa, il litigio perché a Villaricca Due manca l’acqua

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Il proprietario di casa lo avrebbe colpito con un pugno, lui avrebbe reagito a morsi e gli avrebbe strappato parte dell'orecchio. Cronaca della violenta aggressione che si è consumata a Villaricca, in provincia di Napoli, e che ha visto contrapposti un 63enne e un 33enne, il primo proprietario di uno stabile e l'altro suo inquilino; sullo sfondo, il problema che attanaglia Villaricca Due, frazione di Villaricca, in provincia di Napoli: da oltre una settimana manca l'acqua corrente nelle abitazioni.

Il litigio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 19 marzo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti i due litiganti, di cui uno ferito al lato del viso, nel caos generale. L'uomo è stato portato in ospedale; le sue condizioni non sono gravi, ma è stato trattenuto in osservazione per lo "strappo di parte del padiglione auricolare". Per il 33enne, invece, sono scattate le manette: è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, l'accusa è di lesioni personali aggravate.

Stando a quanto hanno ricostruito i militari, la lite era partita proprio a causa del problema dell'acqua, situazione che col passare dei giorni non ha portato solo a forte stress tra i residenti ma anche a tensioni tra inquilini e locatori: non era chiaro se il disagio fosse imputabile al 63enne, proprietario dell'edificio, o se fosse invece relativo a quello su cui Regione e Comune stanno già lavorando e hanno in parte risolto. La discussione sarebbe degenerata rapidamente in litigio e sarebbe sfociata nell'aggressione fisica mentre i due erano sulle scale, davanti agli altri condomini.