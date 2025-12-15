napoli
Ladri nel centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, vandalizzato nella notte

Furto e danneggiamento nel centro Asterix, punto di riferimento per le famiglie della comunità di Napoli Est; rubate le attrezzature usate per le attività rivolte ai giovani.
A cura di Nico Falco
I danni nel centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est
I danni nel centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est

Hanno sfondato un vetro, poi si sono messi alla ricerca, non si sa di cosa: qualsiasi oggetto di valore, probabilmente. E così hanno aperto mobili e scrivanie del centro Asterix, rovesciando a terra il contenuto. Alla fine se ne sono andati via lasciandosi alle spalle i danni e portandosi dietro le attrezzature usate per le attività socioculturali e formative rivolte ai giovani. Il raid nella notte scorsa, nei locali del centro di San Giovanni a Teduccio, oggi punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie della comunità di Napoli Est.

L'irruzione è avvenuta intorno alle 3 di oggi, lunedì 15 dicembre, probabilmente ad opera di ladri improvvisati che credevano di trovare in quelle stanze dei contanti o comunque qualcosa di costoso. "Di fronte a episodi di questo genere non si può che provare profonda amarezza – commenta l'avvocato Francesco Micera, presidente dell’Associazione CallystoArts, co-gestore del Centro con il Comune di Napoli, insieme alle istituzioni locali – Questo gesto colpisce un progetto di aggregazione che da anni sostiene e accompagna i giovani in percorsi di crescita e inclusione. Rinnoviamo la nostra determinazione nel continuare l’attività a favore della comunità senza arretrare di un passo".

I responsabili della struttura hanno sporto denuncia questa mattina e hanno consegnato alle forze dell'ordine i filmati delle telecamere di videosorveglianza; le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Solidarietà al Centro Asterix è arrivata da numerose realtà istituzionali e associative locali, che hanno sottolineato la necessità di tutelare i presidi di aggregazione sociale nei quartieri più complessi.

0 CONDIVISIONI
