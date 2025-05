video suggerito

La statua della Madonna di Fatima al Santuario di Montevergine per il Giubileo 2025: "Pellegrina di Pace" La sacra effigie della Madonna pellegrina di Fatima sarà al Santuario di Montevergine dall'11 al 13 maggio prossimi.

A cura di Pierluigi Frattasi

La statua della Madonna pellegrina di Fatima, in questi giorni in Italia per il Giubileo 2025, sarà al Santuario Abbazia di Santa Maria di Montevergine per 3 giorni. La sacra effigie sarà esposta dall'11 al 13 maggio prossimi. Sarà un grande evento di profonda devozione nel mese mariano. La settimana scorsa era invece a Roma, sempre in occasione dell'anno giubilare. "Il Santuario di Montevergine – si legge in una nota dell'Abbazia – accoglie la Venerata immagine della Madonna di Fatima “Pellegrina di Speranza”".

La Madonna pellegrina di Fatima a Montevergine 11-13 maggio

Saranno giorni di intensa preghiera ed emozione quelli che si appresta a vivere il Santuario di Montevergine: l'11 maggio la Statua della Madonna di Fatima arriverà sul Santuario Mariano di Mamma Schiavona. Nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 17,00, la statua verrà accolta dall'Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, di rientro lo scorso mese da un pellegrinaggio in Terra Santa, in occasione del suo 25esimo anno di sacerdozio, e da tutta la comunità benedettina.

Il programma prevede poi la Celebrazione Eucaristica, officiata dall'abate Guariglia. La celebre immagine della Vergine, conosciuta dai fedeli di tutto il mondo e simbolo della "Speranza che non delude", sarà presente tra i fedeli per tre giorni l'11-12-13 maggio, arricchendo questo momento di preghiera e riflessione.

Esposte le reliquie dei pastorelli Francesco e Giacinta

Nei giorni 12 e 13 ci saranno celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera e raccoglimento, anche intorno all'esposizione delle Reliquie dei pastorelli Francesco e Giacinta. "La presenza della amata statua della Madonna di Fatima, in questo Giubileo 2025 – commenta l'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia – permetterà ad ognuno di sentire più forte la vicinanza della Vergine Maria. Nei tempi complessi in cui il mondo vive la "Signora vestita di bianco" si farà pellegrina di speranza. Pregheremo per la pace nel mondo. Tutte le Nazioni hanno il diritto di esistere in pace e sicurezza e i loro territori non devono essere attaccati o invasi, la sovranità dev'essere rispettata e garantita dal dialogo e dalla pace, non dall'odio e dalla guerra".