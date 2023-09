La scaletta del concerto di Marracash a Napoli 2023: l’ordine di esibizione dei cantanti al Marrageddon A Napoli sold out per il Marrageddon: all’Ippodromo di Agnano maxi-concerto di Marracash. Ospiti Nayt, Madame, Ernia, Geolier e Madame. Cancelli aperti dalle 13.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Napoli per il "Marrageddon", il megaconcerto di Marracash in programma questa sera, sabato 30 settembre, a Napoli nello scenario dell'Ippodromo di Agnano, nel cuore dei Campi Flegrei. Un concerto ricco di ospiti che, di fatto, durerà tutto il giorno: infopoint e cassa aperti già dalle 11, ingressi esclusivi dalle 13 e accesso per tutti gli altri dalle 14.30 per poi iniziare con i vari ospiti sul palco tra cui Madame, Geolier e Lazza, per poi partire alle 21.15 con il concerto di Marracash. Già tutto esaurito, con 55mila biglietti staccati per l'Ippodromo di Agnano, seconda e ultima tappa dopo Milano.

La scaletta dei cantanti al Marrageddon

Ricca la scaletta degli eventi e degli ospiti al concerto di Marracash all'Ippodromo di Agnano: si parte subito dopo l'apertura dei cancelli, prevista per le 13 (ingressi Gold e Platinum Package) e alle 14.30 per gli altri (Red e Platinum Package). Questo l'elenco completo:

Ore 13.00: ingresso Gold e Platinum Package;

Ore 14.30: apertura ingressi Red e Platinum Package

Ore 16.30: Radio Deejay e M2O with Wad

Ore 16.55: Dj Ty1 vs Dj Zak #HipHop50

Ore 17.20: Nayt

Ore 18.05: Madame

Ore 19.00: Ernia

Ore 19.20: Geolier

Ore 20.15: Lazza

Ore 21.15: Marracash + Santeria Set con Guè

Corse extra per la Linea 2 della metropolitana

Trenitalia ha annunciato corse extra per il concerto di Marracash, e in particolare, lungo la linea 2, ci saranno 47 corse supplementari, così divise:

24 in direzione Napoli San Giovanni-Barra

23 verso Pozzuoli

Le corse continueranno fino alle 2 di notte. £Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario", fa sapere Trenitalia in una nota, "che, in collaborazione con FS Security e Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Data la portata dell’evento è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino alle 2 di notte".

Misure di sicurezza extra per il Marrageddon

L’ippodromo di Agnano sarà blindato da 104 agenti di polizia locale per il Marrageddon Festival che durerà tutta la giornata. Il piano traffico: chiuse via Astroni e via Beccadelli. Qui il piano traffico completo del Comune di Napoli.