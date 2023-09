Trasporto pubblico a Napoli

Concerto Marracash ad Agnano, piano traffico: ippodromo blindato con oltre 100 vigili L’ippodromo blindato da 104 agenti di polizia locale per il Marrageddon Festival che durerà tutta la giornata. Il piano traffico: chiuse via Astroni e via Beccadelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ippodromo di Agnano blindato con oltre 100 agenti di Polizia Locale domani a Napoli, per il mega-concerto "Marrageddon Festival" di Marracash, con ospiti Madame, Geolier e Lazza, Ernia, Nayt, e il Santeria Set con Guè. Un grande evento dedicato alla musica che andrà in scena nel quartiere a nord di Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, da mattina a sera. Sono 104 i caschi bianchi che si occuperanno di vigilare sul piano traffico straordinario messo in piedi dal Comune, che sarà valido quasi tutta la giornata, dalle 8 del mattino e fino a notte. Molte strade, come via Astroni e via Beccadelli, saranno chiuse al transito. È previsto un afflusso di pubblico di circa 55mila spettatori.

Il piano di viabilità del Comune

Il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico.

L'ordinanza dispone di istituire dalle ore 8:00 del giorno 30/09/2023 e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall’Autorità di P.S., per consentire lo svolgimento dell’evento “Marrageddon Festival”:

IN VIA A. BECCADELLI, tratto compreso tra la confluenza con via Provinciale San Gennaro – altezza Hotel S. Germano – e la confluenza con via Scarfoglio/via A.Astroni:

Divieto di transito, eccetto i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, i titolari di varchi carrai autorizzati, i titolari di posti H autorizzati, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché i veicoli di volta in volta autorizzati dalla Polizia Locale e dagli altri Organi di Polizia;

eccetto i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, i titolari di varchi carrai autorizzati, i titolari di posti H autorizzati, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché i veicoli di volta in volta autorizzati dalla Polizia Locale e dagli altri Organi di Polizia; Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di ciascuna carreggiata, su entrambi i sensi di marcia;

IN VIA A. ASTRONI, tratto compreso tra la confluenza con via Provinciale San Gennaro – altezza incrocio con via Tacito – e lo svincolo/rotatoria di ingresso/uscita Agnano della Tangenziale di Napoli:

Divieto di transito, eccetto i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, i titolari di varchi carrai autorizzati, i titolari di posti H autorizzati, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché eccetto gli utenti diretti al parcheggio del complesso delle Terme di Agnano, fino ad esaurimento posti disponibili, e i veicoli di volta in volta autorizzati dalla Polizia Locale e dagli altri Organi di Polizia;

eccetto i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, i titolari di varchi carrai autorizzati, i titolari di posti H autorizzati, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché eccetto gli utenti diretti al parcheggio del complesso delle Terme di Agnano, fino ad esaurimento posti disponibili, e i veicoli di volta in volta autorizzati dalla Polizia Locale e dagli altri Organi di Polizia; Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di ciascuna carreggiata, su entrambi i sensi di marcia;

IN VIA A. ASTRONI, all’interno del piazzale antistante l’impianto dell’ Ippodromo di Agnano:

Divieto di sosta con rimozione coatta;

con rimozione coatta; Sospensione delle aree riservate alla sosta a pagamento (strisce blu);

delle aree riservate alla sosta a pagamento (strisce blu); Delocalizzazione dell'area di trasbordo dei rifiuti urbani presente all'interno del piazzale, in via Pasquale Leonardi Cattolica – interviale in posto alla confluenza con via Coroglio;

IN VIA R. RUGGIERO, tratto compreso tra la confluenza con via A.Astroni e la confluenza con via Murate: