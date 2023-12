La scaletta del concerto di Calcutta a Napoli 2023: l’ordine delle canzoni al Palapartenope Tappa napoletana questa sera per Calcutta al Palapartenope di Fuorigrotta. La scaletta dei brani. Tutto esaurito per il concerto, start alle 21.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Grande attesa al Palapartenope di Napoli per il concerto di Calcutta: il cantante di Latina, al secolo Edoardo D'Erme, terrà una tappa del suo Relax Tour 2023 stasera, martedì 12 dicembre, nel quartiere di Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli: quartultimo appuntamento del tour, prima di Padova, Torino e Milano (due tappe). Tutto esaurito anche per la tappa napoletana, che si preannuncia incandescente, con fan in arrivo da ogni parte della regione e anche da quelle limitrofe: si parte alle 21 a Fuorigrotta, per due ore circa di concerto.

La scaletta con le canzoni del concerto di Calcutta a Napoli 2023

La scaletta ufficiale del concerto, come di consueto, non è stata resa nota: ma il cantante di Latina ha di fatto proposto per lo più la medesima lista di brani in ogni tappa del suo Relax Tour 2023. Partendo dall'ultimo concerto, è plausibile che la scaletta per il concerto del Palapartenope di questa sera sia la seguente:

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (acustica al piano)

Oroscopo (acustica al piano)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti