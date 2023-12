Calcutta, concerto a Napoli il 22 dicembre: nuova data dopo l’annullamento Lo show del Relax Tour di Calcutta era previsto per il 12 dicembre al Palapartenope ma la serata è stata annullata: l’artista ha l’influenza.

A cura di Nico Falco

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

É stato riprogrammato per il 22 dicembre, venerdì, il concerto di Calcutta che era previsto per oggi a Napoli e che era stato annullato per le condizioni di salute dell'artista; lo show si terrà nella stessa struttura, il Palapartenope di Fuorigrotta.I biglietti emessi per la data del 12 dicembre rimangono validi per la nuova data del 22 dicembre.

L'artista originario di Latina, al secolo Edoardo D'Erme, aveva comunicato ai fan con una storia su Instagram che non sarebbe stato in grado di esibirsi questa sera a causa di uno stato influenzale; "Ci tenevo molto a fare questo concerto a Napoli", aveva aggiunto, spiegando che gli organizzatori erano al lavoro perché la serata potesse essere rimandata invece che cancellata.

In serata è arrivato l'annuncio dello spostamento al 22 dicembre; le eventuali richieste di rimborso dei biglietti, si legge nel comunicato diffuso da Live Nation, dovranno essere inoltrate dalle 12 di mercoledì 13 dicembre e non oltre le 12 di lunedì 18 dicembre al sistema di biglietteria presso il quale è stato effettuato l'acquisto (ticketone, ticketmaster o vivaticket) seguendo le modalità indicate sui rispettivi siti Internet.

Leggi anche Notte Bianca dei presepi a San Gregorio Armeno: botteghe aperte fino a mezzanotte e concerti il 7 dicembre

Non ci saranno variazioni per le altre date del Relax Tour, che restano confermate: il 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova, il 16 dicembre al Pala Alpitour di Torino e il 18 e il 19 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.