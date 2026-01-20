La Polizia Locale di Napoli compie 165 anni: cerimonia col Sindaco Manfredi e il cardinale Battaglia

Le cerimonia per i 165 anni della Polizia Locale di Napoli / Fanpage.it

La Polizia Locale di Napoli compie 165 anni. Cerimonia solenne oggi, 20 gennaio, nella Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Cardinale Arcivescovo don Mimmo Battaglia, l'Assessore alla Legalità Prefetto Antonio de Iesu, il Comandante Generale Ciro Esposito, per celebrare il 165° Anniversario della Fondazione del Corpo, la cui fondazione risale al 1861, anno dell'Unità d'Italia.

La cerimonia ricade il 20 gennaio, giorno della Celebrazione di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale d’Italia. Nella basilica questa mattina si è tenuta la Santa Messa Pontificale, officiata da don Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, e dal Rettore don Luigi Pecoraro, Assistente Spirituale del Corpo.

"Nella ricorrenza della solennità di San Sebastiano – commenta Antonio D'Amato, sindacalista del Csa – la polizia municipale rinnova i valori del credo, della fermezza, della verità, del sacrificio. Il rispetto della legge, la sua applicazione, ma anche il tendere una mano al prossimo. Questo è lo spirito che pervade i Corpi di Polizia Municipale. L'abnegazione, il donarsi, l'aiuto al prossimo, sono valori che, da sempre caratterizzano la Polizia Municipale, che la mantengono solida, aldilà di ogni carenza politico-organizzativa che ci fa sembrare sfaldati, assenti, incoerenti. E lo dimostrano i numerosi apprezzamenti che raccogliamo collaborando con le Procure di tutta Italia, con le Istituzioni, fornendo il necessario aiuto, spesso aldilà del dovuto, a qualunque cittadino in difficoltà. Siamo la forza di polizia presente in ogni comune. Noi, i "vigiles" di Augustea romana memoria; la polizia più antica d'Italia. Il baluardo in cui ogni bisognoso troverà sempre la porta aperta".