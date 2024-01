La nuova scalinata dello Schiacchetiello a Bacoli: “Affacciati sul paradiso terrestre, sarà uno spettacolo” A Bacoli, il Comune sta provvedendo al rifacimento della scalinata che conduce allo Schiacchetiello, celebre insenatura della città flegrea. Non sono mancate, però, le polemiche per i colori scelti dall’amministrazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Già da qualche giorno, ormai, il Comune di Bacoli ha dato il via ai lavori di messa in sicurezza e rifacimento della scalinata che conduce allo Schiacchetiello, nome con il quale abitanti e non identificano una delle insenature più belle e caratteristiche della città (in realtà Punta Pennata, ndr). Ad aggiornare i cittadini, con tanto di foto, è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che su Facebook scrive:

Schiachetiello! È già un incanto la nuova scalinata che stiamo realizzando in uno dei luoghi più amati di Bacoli. Con i colori del Mediterraneo, dei Campi Flegrei. Perché lo storico percorso pedonale, grazie ai lavori in corso, non sarà soltanto più efficiente, sicuro, agevole. Ma anche più bello. Azzurro e bianco, come il mare ed il cielo. E giallo, come il tufo. Stiamo colorando tutti i gradoni. Sarà davvero uno spettacolo. In un luogo già magico. Affacciati sull’ isolotto di Pennata. Affacciati sul paradiso terrestre. Acqua cristallina, natura, paesaggi mozzafiato. Insieme, facciamo risplendere la nostra città. Un passo alla volta

Le polemiche sul colore della scalinata dello Schiacchetiello

I lavori hanno attirato l'attenzione della cittadinanza, e non sono mancate le polemiche: qualcuno, infatti, si è chiesto se non sarebbe stato meglio mantenere la colorazione originale piuttosto che il bianco, il blu e il giallo che si sta utilizzando. Ci ha pensato, ancora una volta, il primo cittadino Della Ragione a rispondere, pubblicando su Facebook le foto del prima e del dopo:

Possiamo cambiarlo questo nostro amato paese. Ed è molto bello il dibattito sui colori delle scale dello Schiacchetiello. Dico sul serio. È bello che la città, e quanti la amano, parlino di bellezza. La ritengo una vittoria. Un cambiamento radicale. Perché la nostra comunità era così tanto assuefatta dal degrado, da accettare per decenni lo scempio che vedete nella prima foto. E lo facevamo in silenzio. Uno scandalo. A cui ci avevano fatto abituare, quasi fosse una cosa normale. Proprio così. Come se fosse normale che la scalinata che porta al mare cristallino di Pennata, ristagnasse in quello squallore