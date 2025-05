video suggerito

La nave Amerigo Vespucci a Napoli 13-16 maggio: come prenotare la visita a bordo La nave scuola della Marina Militare "Amerigo Vespucci" arriva nel porto di Napoli il 13 maggio: visite gratuite su prenotazione dal 3.

A cura di Redazione Napoli

È così bella che – correva l'anno 1962 – la portaerei Statunitense "USS Indipendence" glielo disse via radio: «"Amerigo Vespucci", siete la nave più bella del mondo». Torna a Napoli la Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare Italiana, nell’ambito del suo Tour Mediterraneo. Un'occasione imperdibile per cittadini e turisti, che potranno ammirare da vicino questo maestoso veliero nel cuore del Golfo partenopeo, all'ombra del Vesuvio. Il tour a Napoli fa tappa dal 13 al 16 maggio, ha l'obiettivo di celebrare la cultura e la tradizione marinara italiana. Ora fa tappa in una città simbolo del Mediterraneo.

Visite a bordo dell'Amerigo Vespucci a Napoli dal 13 al 16 maggio

Durante la sosta partenopea, come sempre, sarà possibile salire a bordo della Vespucci e visitare le aree esterne della nave. Il percorso, della durata di circa 25 minuti, prevede un itinerario tra ponti, alberature e scorci spettacolari sul porto, con la possibilità di incontrare membri dell’equipaggio disponibili a raccontare curiosità e storia del veliero. Non si tratta di visite guidate in senso stretto, ma di una "immersione" nella tradizione navale italiana, tra nodi marinari, cannoni decorativi e pennoni.

Come prenotare i biglietti per la visita all'Amerigo Vespucci a Napoli

Le prenotazioni per visitare la nave a Napoli dal 13 al 16 maggio saranno gratuite ma obbligatorie. Inizieranno non prima del 3 maggio e si potranno effettuare online attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci. Le date esatte di apertura delle prenotazioni verranno comunicate con qualche giorno di anticipo, quindi è consigliabile – questo dice la Marina Militare – di tenere d’occhio il sito e i canali social della Marina e soprattutto quelle del Tour Vespucci.

La visita dell’Amerigo Vespucci a Napoli rappresenta un evento non frequente: l’ultima volta che il veliero fece scalo nel capoluogo campano risale a qualche anno fa e l'accoglienza fu degna dei napoletani: entusiasmo, tanti a bordo, foto e tanti post sui social. Anche stavolta l’attesa è alta, e si prevede un grande afflusso di visitatori, visto il weekend del Primo Maggio.