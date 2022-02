La moglie di Federico Salvatore: “La riabilitazione procede bene, ha una grande forza” Prosegue la riabilitazione di Federico Salvatore, colpito lo scorso ottobre da una emorragia cerebrale. “Il percorso prosegue bene”, ha spiegato la moglie.

Federico Salvatore prosegue a pieno regime il suo percorso riabilitativo: lo ha spiegato la moglie Flavia, che ha aggiunto come il percorso proceda bene grazie anche alla straordinaria forza del compagno, colpito lo scorso 10 ottobre da una emorragia cerebrale.

In ospedale dallo scorso 10 ottobre

Federico Salvatore, classe 1959, era in attesa dell'uscita del nuovo album "Azz.. 25 anni dopo", il progetto artistico nato proprio per celebrare i suoi venticinque anni di carriera. Ma pochi giorni prima, il 10 ottobre 2021, era stato colpito da un improvvisa emorragia cerebrale che lo aveva costretto prima al ricovero e poi alla lunga decenza. Per lui finalmente il lungo tunnel sembra avvicinarsi alla fine. La moglie ha voluto anche ringraziare i medici che sono accanto al marito ormai da quasi cinque mesi, e che gli hanno salvato la vita.

La moglie: "Grazie ai medici e alla sua forza"

Queste le parole della moglie Flavia, che periodicamente informa i tanti fan del cantante napoletano sulle sue condizioni di salute:

