La celebre pizzeria Da Michele non chiude: storia di un equivoco tra Forcella e Bagnoli A chiudere i battenti è la pizzeria Michele a Bagnoli. A causa del nome, l’antica pizzeria di Forcella ha pubblicato un post sui social in cui spiega l’equivoco.

A cura di Valerio Papadia

La pizzeria Da Michele a Forcella

Un intero quartiere, quello di Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli, rattristato dalla notizia: la pizzeria Michele, un pezzo di storia e riferimento per tutta la zona, chiude i battenti. Ma sui social, vista l'assonanza dei due nomi, ci vuole poco per creare l'equivoco: in molti, sui social network (e su alcuni giornali) hanno pensato che a chiudere fosse la pizzeria Da Michele, lo storico locale di Forcella, noto per la proposta di sole due pizze (margherita e marinara) e per aver fatto da set a molti film. Tanto che, dall'antica pizzeria nel cuore di Napoli, hanno dovuto pubblicare un post per spiegare l'equivoco:

L’Antica Pizzeria Da Michele non chiude, nonostante i titoli fuorvianti di molti giornali online.Anzi, siamo ormai arrivati a 43 sedi nel mondo più tre Michele Express e presto saremo nel metaverso. Intanto, a via Sersale 1 a Napoli, vi aspettiamo tutti i giorni dalle 11 alle 23, orario continuato

Di diversa natura, invece, il tenore del post pubblicato a mezzo social dai proprietari della pizzeria "Michele" a Bagnoli, in cui hanno purtroppo annunciato la cessazione dell'attività:

Voglio informare i nostri amici che, per motivi indipendenti dalla mia volontà, sono costretto, mio malgrado, a chiudere l'attività. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno onorato della loro presenza in questi mesi

La pizzeria Michele a Bagnoli

Per la pizzeria Michele di Bagnoli è intervenuta anche la X Municipalità, quella di Bagnoli e Fuorigrotta:

La pizzeria Michele a Bagnoli è un pezzo di storia, un punto di riferimento obbligatorio di tutti i bagnolesi per una buona pizza e scambiare momenti di cordialità all'interno di un locale storico. Auspichiamo – continua la nota – una riapertura veloce con la risoluzione dei problemi che hanno indotto alla chiusura da qualche giorno. Il pensiero e la solidarietà umana vanno ai componenti dello staff lavorativo della pizzeria storica