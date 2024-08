La cantante Madonna a Napoli, è ufficiale. Festa di compleanno tra Capri, Pompei e Positano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Lapresse

Madonna, la regina mondiale del Pop, arriverà in Campania per festeggiare il suo 66esimo compleanno in Campania il prossimo 16 agosto. È ormai ufficiale. Domani si terrà un vertice in Prefettura a Napoli per il piano di sicurezza, come confermano fonti istituzionali a Fanpage.it. Ma l'itinerario del suo viaggio è ancora top secret. Tra le voci che si rincorrono si parla di un party o una visita privata agli Scavi di Pompei, nella cornice del Teatro Grande, ma anche di tappe a Capri e a Positano.

L'ipotesi della visita a Pompei

Per Pompei sarebbe un grande ritorno degli eventi privati, che mancano ormai da diversi anni, a seguito dell'introduzione di nuove norme per la tutela dei beni archeologici. Al momento, ad ogni modo, non ci sono conferme ufficiali. Su tutta la vicenda c'è il massimo riserbo, anche per il parterre degli ospiti che potrebbe richiamare altri grandi nomi dello star system.

Vertice in Prefettura a Napoli

Domani, martedì 13 agosto, è previsto un vertice in Prefettura a Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, dove si terrà il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Sarà questa la sede istituzionale dove presentare il piano di sicurezza.

Madonna, intanto, al secolo Louise Veronica Ciccone, è già arrivata in Italia, assieme al figlio Rocco Ritchie – che ha avuto dalla relazione con il regista Guy Ritchie – che ieri, 11 agosto, ha compiuto 24 anni. La cantante è ospite degli stilisti Dolce e Gabbana, suoi grandi amici, nella loro villa di Portofino, sulla riviera ligure. Non è escluso che i due stilisti internazionali possano aver consigliato qualche location alla cantante per il suo compleanno.

L'amore per Capri e la Costiera Amalfitana

L'artista di fama mondiale nei prossimi giorni dovrebbe essere a Capri, dove potrebbe trascorrere qualche giorno di relax a bordo di uno yacht al largo dei Faraglioni. Quindi, potrebbe sbarcare sulla terraferma – si parla del porto di Castellammare di Stabia, per l'evento a Pompei, venerdì 16 agosto – e proseguire per Positano, per qualche altro giorno di vacanza e relax in un resort super-lusso. Solo rumors, per ora, è bene precisare. Non ci sono, infatti, ancora conferme. Gli organizzatori comunicheranno al momento la destinazione, ad oggi top secret .

Non è la prima volta che Louise Veronica Ciccone sceglie l'Italia come location per celebrare il suo compleanno. Nel 2017 e nel 2021 Madonna ha infatti scelto la Puglia, e in particolare a Borgo Egnazia, struttura ricettivi a Savelletri, frazione di Fasano, nella provincia di Brindisi; nel 2022, invece, il compleanno di Madonna si è tenuto a Noto, cittadina conosciuta per la splendida cattedrale, in provincia di Siracusa, in Sicilia.

Foto Lapresse