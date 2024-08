Compleanno della popstar Madonna a Napoli e in Costiera: dove potrebbe festeggiare

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Icona mondiale del pop, della musica in generale, degli ultimi 40 anni: Madonna, al secolo Louise Veronica Ciccone, compirà tra pochi giorni, il prossimo 16 agosto, 66 anni. A pochi giorni dai festeggiamenti, che di solito partono già l'11 agosto, in occasione del compleanno del figlio Rocco (avuto con il regista britannico Guy Ritchie, ndr) sono sempre più insistenti le voci che Madonna potrebbe trascorrere il suo genetliaco, e quindi dare vita alla festa, proprio in Campania: le mete papabili sono, ovviamente, Capri e la Costiera Amalfitana, ma la popstar potrebbe concedersi qualche giorno anche a Napoli, magari con una tappa agli Scavi di Pompei.

D'altronde, Madonna non ha mai nascosto l'amore per l'Italia, che deriva anche dalle sue origini, come si evince dal cognome all'anagrafe della popstar statunitense: parte della famiglia, infatti, è originaria di Pacentro, cittadina in provincia de L'Aquila, in Abruzzo. Non sarebbe la prima volta, dunque, che la popstar festeggerebbe il suo compleanno nel nostro Paese: nel 2017 e nel 2021 Madonna ha infatti scelto la Puglia, e in particolare a Borgo Egnazia, struttura ricettivi a Savelletri, frazione di Fasano, nella provincia di Brindisi; nel 2022, invece, il compleanno di Madonna si è tenuto a Noto, cittadina conosciuta per la splendida cattedrale, in provincia di Siracusa, in Sicilia.