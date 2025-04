A Napoli tutto pronto per la zuppa di cozze del Giovedì Santo. Controlli a tappeto: 1.500 chili sequestrati

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

La Pasqua si avvicina e, con essa, a Napoli si rinnova, come ogni anno, la tradizione centenaria di preparare la zuppa di cozze per la cena del Giovedì Santo; proprio in previsione del largo consumo di mitili, numerosi sono i controlli messi in campo per salvaguardare la salute dei consumatori. Così, nella giornata di ieri, giovedì 10 aprile, personale del IV CCAP della Direzione Marittima di Napoli della Guardia Costiera, guidato dall'ammiraglio Angora, unitamente agli ispettori dell'Asl Napoli 3 Sud, hanno messo in campo una operazione in un grosso centro di distribuzione di frutti di mare ubicato a Volla, nella provincia di Napoli, sequestrando oltre 1,5 tonnellate di prodotti ittici.

Stando a quanto accertato dagli operatori nel corso dell'attività ispettiva, i 1.500 chili di frutti di mare sequestrati erano sprovvisti delle indicazioni di provenienza e tracciabilità, quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Infatti, l'attività di controllo messa in campo dalla Guardia Costiera si pone il duplice obiettivo di tutelare sia il consumatore finale che le risorse alieutiche. Considerata l'immediatezza delle festività pasquali, i controlli delle forze dell'ordine a tutela della salute pubblica proseguiranno anche nei prossimi giorni.