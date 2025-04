video suggerito

Sparatoria alla processione della Madonna dell'Arco, mercoledì vertice in Prefettura a Napoli Il prefetto Michele Di Napoli convoca un comitato ordine e sicurezza dopo la vicenda di domenica sera che ha causato due feriti.

Michele Di Bari, prefetto di Napoli

Dopo la notizia della sparatoria con due feriti avvenuta domenica sera, a Napoli, nella zona di Borgo Loreto (via Giovanni Tappia) durante il rito religioso per la Madonna dell'Arco, la Prefettura di Napoli guidata da Michele Di Bari si è attivata rapidamente.

Interpellato da Fanpage.it, il prefetto spiega: «Mercoledì pomeriggio, alle 16, ho convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza proprio sul tema delle processioni, alla presenza di un delegato dell'arcivescovo cardinale Domenico Battaglia».

«Al netto dell’attività di indagine in corso , cui ovviamente non si possono avere notizie , – spiega il prefetto di Napoli – la vicenda , da ciò che si legge sugli organi di stampa , è avvenuta nel contesto dello svolgimento della processione , ma sarebbe potuta accadere anche in altri contesti .

Le processioni, lo ricordo, non necessitano d'autorizzazione, ma di una comunicazione al questore due giorni prima ai sensi dell’art. 25 del T.U.L.P.S.

E se ci sono criticità, può essere inibita ai sensi dell'articolo 26 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le congregazioni e tutte queste realtà devono assolutamente rispettare le regole, ma occorre inquadrare l'episodio avvenuto nel corretto contesto. Sono tutti gli aspetti e profili, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica – conclude – che saranno oggetto di approfondimento nella prossima riunione del Comitato.