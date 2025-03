video suggerito

La focacceria di Capri cerca personale: nel compenso anche l'abbonamento all'aliscafo se vivi a Napoli Nell'offerta di lavoro della Focacceria Gourmet a Capri c'è anche l'abbonamento all'aliscafo se il candidato scelto dovesse vivere a Napoli e fare il pendolare.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un annuncio di lavoro come se ne vedono tanti, sui social e sui siti dedicati, che però si fa notare e fa sorridere in quanto, inserito nel compenso, c'è anche l'abbonamento all'aliscafo se chi dovesse accaparrarsi il lavoro dovesse provenire da Napoli e fare il pendolare. Sì perché l'annuncio di lavoro proviene dalla Focacceria Gourmet, locale che si trova nella zona del porto di Capri e che, come detto, offre al potenziale dipendente futuro la possibilità di fare il pendolare qualora abitasse "sulla terraferma".

L'annuncio di lavoro, a ogni modo, è canonico ed elenca il compenso, l'orario eventuale di lavoro e il periodo: la Focacceria, che cerca nella fattispecie un banconista, offre un compenso di 1.400 euro al mese (più eventuali bonus) per 9 ore di lavoro al giorno, sei giorni a settimana. Nell'annuncio si legge: "Cerchiamo persone giovani e dinamiche (anche con esperienza minima); capacità di lavorare in armonia con il team; spirito proattivo e voglia di crescere; minima conoscenza della lingua inglese (preferibile)". Tra i benefit elencati nell'annuncio, poi, come detto emerge quel dettaglio legato all'abbonamento dell'aliscafo, che rientra nel compenso per garantire all'eventuale dipendente la possibilità di fare avanti e indietro da Napoli senza preoccupazioni.