Festa della Donna, a Napoli mammografie, pap-test e vaccini gratuiti l'8 marzo In occasione della Festa della Donna, l'Asl di Napoli ha organizzato screening e visite gratuite per le donne, sabato 8 marzo, in vari distretti della città.

A cura di Valerio Papadia

"Mi voglio bene". Questo il nome della campagna di prevenzione gratuita per la salute delle donne messa in campo dall'Asl Napoli 1 Centro per la giornata di domani, sabato 8 marzo, nella quale si celebra la Festa della Donna. In vari distretti sanitari del capoluogo campano, infatti, dalle ore 8.30 alle ore 14, ci saranno screening, vaccini, pap-test, mammografie e visite ginecologiche completamente gratuiti.

Il programma della campagna di prevenzione

L'open day dedicato alla salute delle donne riguarderà i distretti sanitari 28 (Scampia), 29 (Rione Sanità) e 30 (Secondigliano). Ecco il programma suddiviso per distretto.

Distretto sanitario 28 (viale della Resistenza, 25)

Pap Test (25-29 ANNI)

HPV Test (30-64 ANNI)

Prenotazioni mammografia (50-69 ANNI)

Vaccinazioni in gravidanza

Vaccinazioni anti papilloma virus:

– nelle donne dagli 11 fino ai 25 anni con recupero delle non vaccinate a partire dalle nate anno 1996

– nei maschi dagli 11 fino ai 18 anni con recupero dei non vaccinati a partire dai nati anno 2006

Distretto sanitario 29 (via Scudillo a Pietravalle, 24 e 26 e via San Gennaro dei Poveri, 25)

Visite ginecologiche ed eventuale approfondimento ecografico

Pap Test (25-29 ANNI)

Pap Test (25-29 ANNI) HPV Test (30-64 ANNI)

Prenotazioni mammografie (50-69 ANNI)

Vaccinazioni in gravidanza

Vaccinazioni anti papilloma virus:

– nelle donne dagli 11 fino ai 25 anni con recupero delle non vaccinate a partire dalle nate anno 1996

– nei maschi dagli 11 fino ai 18 anni con recupero dei non vaccinati a partire dai nati anno 2006

Distretto sanitario 30 (piazzetta del Casale di Secondigliano, 22)

Esecuzione mammografia (DAI 50 AI 69 ANNI)

Prenotazione Pap Test (DAI 25 AI 29 ANNI) e HPV Test (DAI 30 AI 64 ANNI)

Vaccinazioni in gravidanza

Vaccinazioni anti papilloma virus:

– nelle donne dagli 11 fino ai 25 anni con recupero delle non vaccinate a partire dalle nate anno 1996

– nei maschi dagli 11 fino ai 18 anni con recupero dei non vaccinati a partire dai nati anno 2006