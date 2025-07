Minori vittime di violenze e abusi, a Napoli nasce lo sportello gratuito per seguirli e aiutarli

Immagine di repertorio

Sarà attivo a partire da lunedì 14 luglio il servizio, voluto dall'Asl Napoli 1 Centro, dedicato ai minori vittime di "esperienze sfavorevoli infantili": con questa espressione si indicano i minorenni sottoposti a qualsiasi tipo di violenza, come gli abusi sessuali, maltrattamenti fisici o psicologici, ma anche casi in cui il minore sia coinvolti indirettamente oppure casi di trascuratezza. Il servizio sarà attivato nella sede dell'Unità Operativa Complessa della Donna, del Bambino e dell'Adolescente dell'Asl Napoli 1 Centro, in via Scudillo a Pietravalle.

"Un tema al quale teniamo moltissimo. Abbiamo realizzato concorsi e assunto nuovo personale, così da creare un’équipe multiprofessionale che oggi vede la presenza di psicologi interamente dedicati. Prendersi cura dei ragazzi significa prendersi cura del futuro, di chi spesso non ha voce per chiedere aiuto. Per questo abbiamo creato un servizio aziendale sovradistrettuale che garantisce quella continuità assistenziale indispensabile per la fragilità e la delicatezza dell’utenza a cui il servizio è rivolto" ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro.

Il team di esperti dell'U.O.C. Tutela della Salute della Donna, del Bambino e dell’Adolescente prenderà in carico il minore e il suo nucleo familiare – a titolo gratuito – che saranno in primis segnalati dall'Autorità Giudiziaria; saranno però presi in carico anche minorenni segnalati da altre agenzie o enti che operano sul territorio, come ad esempio istituti scolastici o servizi sociali.