Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza ad Amalfi: in fila per il gelato in pasticceria

Kate Perry e Orlando Bloom in vacanza in Costiera Amalfitana: hanno fatto la fila in pasticceria ad Amalfi per mangiare un gelato artigianale.

Foto da FB / Pasticceria Pansa Amalfi

Katy Perry e Orlando Bloom in fila per il gelato ad Amalfi. La coppia di star è in vacanza in Costiera, dove si sta godendo qualche giorno di relax e non ha voluto rinunciare ad assaggiare un delizioso gelato artigianale nel centro storico, tra la sorpresa di turisti e residenti. Orlando Bloom, è l'attore britannico famosissimo per aver interpretato, tra gli altri, i ruoli dell'elfo Legolas nella saga del Signore degli Anelli di Peter Jackson, ed il pirata Will Turner, assieme a Johnny Depp, ne I pirati dei Caraibi. Katy Perry è la cantautrice e pop star statunitense tra le più ascoltate al mondo, grazie ad enormi successi musicali come I Kissed a Girl, Firework e Roar, che su Youtube hanno raccolto centinaia di milioni di visualizzazioni.

Le due star in vacanza in Costiera Amalfitana

Le due star fanno coppia dal 2019, dopo essersi conosciuti nel 2016, e nel 2020 è nata la loro figlia, che il mese prossimo compirà 5 anni. Sono entrambi grandi amanti della Costiera Amalfitana e delle isole del Golfo di Napoli, dove tornano periodicamente durante i mesi estivi. Lo scorso anno erano stati a Maiori e a Capri.

In questi giorni sono ad Amalfi, perla del mediterraneo. Oggi, sabato 12 luglio, durante una passeggiata in centro, si sono fermati presso la famosa Pasticceria Pansa, fondata nel lontano 1830, per mangiare uno dei rinomati gelati artigianali, confezionato dalla pasticceria. La coppia di star si è messa in fila come tutti gli altri clienti, aspettando il suo turno. La pasticceria ha poi pubblicato un post per ringraziare i due illustri ospiti: “Quando tra la coda dei turisti che attendono il tuo gelato artigianale "scopri" Orlando Bloom e Katy Perry, ti rendi conto per l'ennesima volta di quanto Amalfi sia speciale”.