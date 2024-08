video suggerito

Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza in Costiera Amalfitana: bagno insieme sulla spiaggia di Maiori

A cura di Pierluigi Frattasi

Orlando Bloom e Katy Perry tornano in vacanza in Costiera Amalfitana. La coppia di vip si è concessa un bagno nelle splendide acque della spiaggia del "Cavallo Morto", a pochi passi da Maiori, una piccola baia, dall'aspetto ancora selvaggio e seducente. Qui l'attore britannico e la cantante americana hanno ormeggiato il loro mega-yacht, per un tuffo rilassante in acqua. La scelta di una spiaggia così appartata è stata dettata forse dal desiderio di riservatezza e intimità, lontani dal caos dello star system, ma la loro presenza non è passata inosservata, attirando l'attenzione di fan e curiosi. La coppia è stata immortalata dai fotografi, mentre si concedeva qualche ora di svago, tra nuotate e snorkeling.

Il ritorno in Costiera Amalfitana dopo due anni

La Costiera Amalfitana, del resto, con le sue acque cristalline e i paesaggi mozzafiato è tra le destinazioni ideali per chi cerca tranquillità e romanticismo. Orlando e Katy, come molte altre coppie di star, hanno scelto questo angolo di paradiso per ricaricare le energie. Orlando Bloom è un attore hollywoodiano molto famoso, diventato celebre e amatissimo, soprattutto tra i più giovani, per aver interpretato l'elfo Legolas nelle trilogie Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, Will Turner nella saga di Pirati dei Caraibi, accanto a Johnny Depp, e il cavaliere Baliano di Ibelin in Le crociate – Kingdom of Heaven di Ridley Scott.

Dal 2016 è legato sentimentalmente alla cantautrice Katy Perry, star della musica pop di fama internazionale, interprete di grandissimi successi, come Roar e Firework, solo per citarne alcuni. I due si sono fidanzati il 14 febbraio 2019. Nel 2020 è nata la loro prima figlia, Daisy Dove Bloom. La coppia ha una passione per la Costiera Amalfitana, dove è stata già nel 2022. In quell'occasione, i due avevano visitato Amalfi, Positano e Capri. Sull'Isola Azzurra la Perry aveva girato lo spot Dolce & Gabbana, diretto dal regista premio Oscar, Paolo Sorrentino.