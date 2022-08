Orlando Bloom e Katy Perry a Ponza: la coppia di Hollywood immortalata in un locale Le due star hollywoodiane Orlando Bloom e Kety Perry in Italia per uno spot di Dolce & Gabbana diretto da Paolo Sorrentino ieri sera sono state immortalate in un locale di Ponza.

A cura di Alessia Rabbai

Orlando Bloom e Kety Perry all’Eden Ponza

Orlando Bloom e Kety Perry hanno fatto tappa a Ponza. Alcuni scatti dei fan li immortalano all'interno del club ristorante Eden, dove ieri hanno trascorso la serata in compagnia di amici. La coppia hollywoodiana ha raggiunto l'Italia per il nuovo spot di Dolce & Gabbana diretto dal regista Paolo Sorrentino girato a Capri e si è concessa un po' di relax, dal sapore ancora pienamente estivo. La loro presenza non è passata inosservata ai turisti clienti dell'Eden Ponza che, entusiasti non hanno esitato a scatattare foto e video pubblicati sui social network.

Orlando Bloom e Katy Perry immortalati all’Eden Ponza

Bloom e Perry ad Amalfi e Positano

L'attore britannico, che ha interpretato William Turner dei Pirati dei Caribi, uno dei protagonisti della serie cinematografica prodotta da Jerry Bruckheimer e la cantante, doppiatrice e attrice statunitense, figura di spicco del pop, nei giorni scorsi hanno visitato Amalfi e Positano. Alcune foto nelle quali sono stati taggati su Instagram li ritraggono al mare. Spostandosi dalla Campania al Lazio, hanno scelto di fare tappa con la barca sull'isola pontina. Sono stati fotografati tra le vetrine dei negozi e nel locale del porto.

Le altre star immortalate sull'Isola di Ponza

L'isola di Ponza è molto amata dalle celebrità, gettonata dalle star internazionali per brevi tappe e vacanze. Oltre a Bloom e Perry a sceglierla sono stati tra gli altri Channing Tatum con Zoë Kravitz, Rod Stewart e Bobby Solo. La rockstar britannica dalla voce rauca e graffiante, con oltre 250 milioni di dischi venduti in tutto il mondo in vacanza ad inizio agosto scorso ha attraccato sull'isola pontina con il suo yacht per cenare. In Piazza Pisacane ha salutato ‘dandogli il cinque' il cantautore, che si è esibito nella manifestazione musicale ‘Onde Road'.